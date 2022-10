Centros comerciales se unen para fomentar la educación

n busca de fomentar la educación e impactar aquellas familias que se encuentran en una necesidad, la empresa Urban Edge Properties une dos de sus centros comerciales, Las Catalinas Mall y The Outlets at Montehiedra para recolectar artículos escolares.

Bajo el lema “Regala una Sonrisa al Futuro de Puerto Rico”, los centros comerciales, Las Catalinas Mall, y The Outlets at Montehiedra inician una campaña, que consistirá en la colocación de unas cajas en acrílico, donde las personas podrán depositar artículos escolares. Este es el segundo año consecutivo que los centros comerciales realizan esta iniciativa. Estas cajas estarán disponibles en ambos centros comerciales a partir del lunes, 17 de octubre de 2022 hasta el domingo 6 de noviembre de 2022.

“Regala una sonrisa… con este eslogan, en Urban Edge Properties a través de nuestros dos centros comerciales en Puerto Rico, Las Catalinas Mall y The Outlets at Montehiedra, lanzamos nuestra campaña anual en beneficio de una causa, con la cuál podamos aportar nuestro granito de arena, en nuestras comunidades. Este año nos estaremos enfocando en la educación, y por esto les presento nuestra campaña del 2022, Regala una Sonrisa al Futuro de Puerto Rico. Con esta iniciativa, buscamos poder ofrecerles a nuestros niños parte de las herramientas necesarias para su educación y contribuir en el desarrollo académico, de los futuros líderes de Puerto Rico. Los invitamos a visitar nuestros centros comerciales Las Catalinas Mall y The Outlets at Montehiedra a partir del lunes 17 de octubre, donde encontrarán nuestras tradicionales cajas de acrílico, en las cuáles podrán depositar sus donativos de artículos escolares, los cuáles estaremos entregando directamente a estudiantes en necesidad. ¡Para esta temporada navideña que se avecina, les invitamos a acompañarnos en esta nueva aventura y vivir la satisfacción que sentimos cuando regalamos a los demás!” manifestó Lineth Rosado, Vicepresidenta de Operaciones en Puerto Rico.

A esta iniciativa se ha unido el Departamento de Educación, quienes ayudaran a coordinar la entrega de los artículos a los estudiantes, en conjunto con Las Catalinas Mall y The Outlets at Montehiedra.

“Agradecemos la colaboración y el compromiso de Urban Edge Properties con la educación pública en Puerto Rico. Luego del embate del huracán Fiona algunas familias y estudiantes tuvieron pérdidas en sus hogares y la ayuda es de gran alivio para ellos , principalmente , para que los estudiantes del sistema puedan retomar sus clases equipados con sus artículos escolares. Nuestras escuelas han censado para conocer la necesidad de cada comunidad escolar y nos uniremos el la distribución de estas ayudas, materiales y equipos para garantizar que lleguen donde es veraderamente necesario " , expresó el Secretario de Educacón , Eliezer Ramos Parés.

Por segundo año consecutivo, ambos centros comerciales han sido los propulsores de la campaña “Regala una sonrisa” a favor de la niñez y de causas benéficas. El proyecto de este año, además de promover la educación, busca dar un alivio a familias en necesidad, luego de tantos eventos desafortunados que ha enfrentado la Isla en los pasados meses.