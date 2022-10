Uñas de Halloween cortas para presumir un look divertido pero con elegancia

La celebración más tenebrosa de todo el año está a la vuelta de la esquina y para lucir elegante en ella, estos son algunos diseños de uñas de Halloween.

Arañas, calabazas, pequeños monstruos... Todo está permitido durante este mes de octubre para atrevernos a salir de nuestra zona de confort de una manera divertida y original.

Uñas de Halloween cortas 2022

Muy arácnidas

Un clásico de la fecha es adornar nuestras manos con pequeñas telarañas combinadas con una francesas clásicas y elegantes. Serán más versátiles si las escoges a blanco y negro, pues de esta manera lucirán muy armónicas con todos tus looks.

Pequeños fantasmas

El ‘nailt art’ fantasmal también puede elevar el nivel de tu imagen y darte una apariencia fresca y moderna. Lo que nos encanta de este tipo de diseños de uñas de Halloween es que las podemos hacer desde casa con un pincel fino, esmalte blanco y negro. El resto, lo hace la precisión.

Minimalistas

Por otra parte, si buscas algo alusivo pero que sea apto para ir a la oficina, reunirte con clientes y mantener una imagen más sobria, los modelos sobre base transparente le dan cierto minimalismo cautivador. Inspírate en el tarot, un cielo estrellado en negro o hasta unas pequeñas franjas al estilo Frankenstein.

Con calabazas

No obstante, si el uso del color o los estampados no es ninguna limitante para ti, deja volcar toda tu creatividad en los diseños de uñas de Halloween cortas combinando uno o más de los motivos de la fecha. El de calabazas, con su naranja vibrante, es un clásico que no te puede faltar.

Sangrientas

¿Quieres algo más atrevido aún? Prueba las manicuras que imitan las gotas de sangre corriendo por tus uñas, haciéndolo honor a las películas de terror que amamos ver durante este mes.