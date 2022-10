Cinco consejos para ser más inteligente, según expertos

Es una popular, pero errónea, la creencia de que la inteligencia es un don con el que algunas personas nacen, al contrario de algo que se desarrolla a medida que una persona va creciendo. Diversos estudios han demostrado que la inteligencia es una habilidad que se pueden ir mejorando a lo largo de los años, siempre y cuando la persona se esfuerce.

Según un grupo de profesionales de la Universidad de Harvard es posible adquirir inteligencia “por cuenta propia”. En el libro “Make it stick: The Science of Successful Learning”, los autores de la prestigiosa casa de estudios explican que existen ciertos hábitos, decisiones, actitudes y comportamientos que pueden ayudar a desarrollar inteligencia más fácilmente.

Estimula la mente aprendiendo cosas nuevas

Una de los truco principales está en la importancia de aprender cosas nuevas que estimulen las neuronas y la comunicación entre ellas. El tema no será importante, lo que es valioso es realizar este ejercicio con algo que desconozcamos totalmente.

Repite hasta el cansancio

Puede parecer un detalle menor, pero repetir palabras hace a la inteligencia. Según el estudio de Harvard, corear en voz alta algo hace que se memoricemos más rápidamente, lo que expende nuestro vocablo y nuestro conocimiento.

Usa la mano no dominante

Otro de los ejercicios claves para mejorar la inteligencia es escribir y comer con la mano que no dominamos, entre hacer varias más tareas sencillas. Esto sirve para que el cerebro pueda establecer nuevas conexiones neuronales distintas a las que ya conoce.

Integra los sentidos

Según los investigadores de Harvard, otro buen truco para desarrollar la inteligencia es ejercitar la memoria vinculando los objetos con algún olor en particular, poniendo así en uso también otros sentidos.

Relacionar

Es de conocimiento popular que aprenderse un examen de memoria es poco fructífero. Sin embargo, lo que poco se sabe es qué la capacidad de relacionar sirve para fortalecer la mente. Conectar información nueva con la pasada es todo un ejercicio de estímulo a la inteligencia.