VIDEO: Mesera de Hooters expone a cliente que le tomó fotos sin su consentimiento

Una mesera del restaurante Hooters en Estados Unidos denunció a un cliente que le tomó fotos sin su consentimiento.

Lamentablemente, las mujeres reciben constantes ataques a su persona, tal como el que vivió Lydia P Warren mientras tomaba la orden en una mesa. Según lo relatado por la joven, un sujeto decidió sacar su celular y fotografiarla.

“Este hombre quiere entrar a hooters y simplemente tomar fotos de chicas sin preguntar” , explicó la mesera en un video que compartió en su cuenta de TikTok.

La empleada añadió: “Entonces, también voy a hacerte sentir incómodo” , en ese instante optó por grabar a los acosadores, los que mostraban una cara sonriente y sin remordimiento ante sus hechos.

“Ahora todas nos sentimos incómodas, es un placer hacerte sentir incómodo también”, finalizó la joven. Después de publicarlo, miles de usuarias comentaron los momentos de violencia que han recibido por parte de los hombres, quienes buscan justificar sus actos de una u otra manera.