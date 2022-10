Hombre aclara supuesta infidelidad en espectaculares vallas publicitarias

Las historias de amor, despecho e infidelidad no tienen límites para expresarse, tal es el caso de un hombre en México que decidió hacer público un lío que mantiene con su pareja, ya que al parecer no le perdona una supuesta infidelidad.

Los usuarios de TikTok se mostraron bastante sorprendidos al encontrar un video que muestra la curiosa idea que tuvo un presunto enamorado para intentar ganarse el perdón de su amada. El material lo publicó la usuaria @karenjanettevg y de inmediato acumuló más de 3 millones de reproducciones y medio millón de “Me Gusta”.

Se lee en espectaculares

Resulta que en algunas zonas de México hay importantes espacios para publicidad de gran formato, lo que se conoce como espectaculares. En otros países también son conocidas como vallas publicitarias.

Nadie podría imaginar que un pedido de perdón podría llegar hasta estos espacios, e incluso se sabe que se requiere una buena inversión para reservar un espectacular, esto debido a que pueden llegar a ser vistos por millones de personas.

Pero la molestia de una chica llamada Laura inspiró a este caballero, de quien no se sabe nada más, a pagar por los espacios. Allí, sobre un fondo simple, escribió: Laura, ella y yo solo somos amigos. En otro sitio de la ciudad hay otra valla que cita: Laura, me quedé en ese hotel para no manejar de noche.

Y por si fuera poco, en otro espectacular le pide a Laura que lo desbloquee de sus redes sociales. En pocas palabras, el caso de “Laura” ha inundado las avenidas de la ciudad, tanto que ya no se cree que se trate de un asunto espontáneo, indicó Medio Tiempo.

Reacciones de todo tipo

“Bueno, hay que admitir que hay presupuesto para pedir perdón”, escribieron en la sección de comentarios. “Y todavía hay otro que dice: Laura regresa conmigo”. “Hay uno sobre la México- Puebla que dice, " Laura ya eliminé a mis amiguitas”. “Yo vi uno de: Laura desbloqueame, necesito que me contestes”, “No Laura, no le creas siempre dicen que solo es una amiga, a mí me la aplicaron”, se lee entre los comentarios.

