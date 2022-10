Bocadillos Lingüísticos: ¿Todos IMBITADOS?

¡Mire qué interesante! En la novela Hombres Buenos, del escritor español, Arturo Pérez Reverte, el personaje Sánchez Terrón dice: “La naturaleza tiene reglas implacables.” Más adelante, su interlocutor, un tal Raposo, replica lo siguiente: “Pues hay una duda que hace tiempo me desazona...

Cuando va una letra PE detrás, ¿la palabra se escribe con ENE o con EME?... ¿Es más correcto escribir INPLACABLES o IMPLACABLES?” Esta inofensiva pregunta de Raposo, nos arroja al abismo; saque de inmediato su paracaídas. Primero a la pregunta de Raposo: antes de las letras p (y b) SIEMPRE se escribirá M en vez de N porque en español, el sonido de la [m] se articula (se produce) en el mismo lugar que el sonido de la [b] y la [p]: juntando el labio inferior con el superior (compruébelo).

Esa es la razón y sanseacabó. Aquí, como casi siempre en español, la regla ortográfica sigue a la fonética. Entonces, ahora puede ir abriendo el paracaídas... Le informo, por si no lo sabía, que en español la letra V se pronuncia como [b]. Me BOY más lejos... el sonido [v] no existe en español. Es decir, ambas letras b y v suenan como [b] (aunque algunos se resistan). Si eso es así, ¿por qué escribimos iNvitar? Por qué, si esa v representa sonoramente una [b], no seguimos el mismo principio fonético? Es más ¿Por qué no escribimos imbitar que sería lo más lógico? Usted dirá... Mientras, le prometo que le cuento la razón en el próximo Bocadillo. ¡Feliz METRO JUEVES!