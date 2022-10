Fairmont El San Juan Hotel es reconocido como el hotel #1 en El Caribe y Centroamérica por los Reader’s Choice Awards 2022 de Condé Nast Traveler en la categoría de Caribe y Centroamérica.

Más de 240,000 lectores de Condé Nast Traveler sometieron sus votaciones sobre sus experiencias de viaje en todo el mundo dejando saber los lugares que más disfrutaron durante este año, y que están deseosos por regresar. Los Readers’ Choice Awards son considerados el premio más longevo y de mayor prestigio en la industria hotelera que reconoce la máxima excelencia.

“Estamos muy contentos de haber sido reconocidos como el mejor hotel de El Caribe y Centroamérica en los Reader’s Choice Awards 2022″, expresó José Padín, gerente general del querido hotel. “Fairmont El San Juan Hotel es una propiedad sumamente particular que goza de un enriquecedor trasfondo en la Isla. El dedicado equipo del hotel trabaja diligentemente para mantener altos estándares en la hospedería para el disfrute de los huéspedes y visitantes locales. Nos enorgullece que esos esfuerzos sean reconocidos por Condé Nast Traveler y sus lectores”, concluyó.

Ubicado en la galardonada playa de Isla Verde, Fairmont El San Juan Hotel es uno de los destinos más emblemáticos de Puerto Rico. El hotel es reconocido por ser un epicentro del entretenimiento en todos los niveles. Por sus escenarios han desfilado los más importantes artistas locales e internacionales, desde Gilbertito Santa Rosa hasta Frank Sinatra y Julio Iglesias.

Además de las constantes ofertas de entretenimiento en sus diferentes bares, Brava Nightclub y Foxwoods El San Juan Casino, los huéspedes pueden disfrutar de lujosas habitaciones con vista al mar, disfrutar de las cabanas privadas junto a la piscina, deleitarse con experiencias gastronómicas en su variedad de restaurantes incluyendo Caña by Juliana González, ejercitarse y relajarse en el Well & Being Spa and Fitness Center, entre otras amenidades.