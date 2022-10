Sorprende con lo que gana en EE.UU.: “Como mesera siempre voy a tener muchos dólares”

La joven latina Nadia Garza sorprendió en TikTok al revelar lo que gana solamente en propinas como mesera en Estados Unidos.

“Una como mesera siempre va a tener muchos dólares día tras día”, asegura la chica, quien usa su cuenta @nadiagarza1 en la referida red social para compartir su experiencia como mesera en Estados Unidos.

Reside en Texas y actualmente es una de las más virales entre la comunidad tiktoker por revelar la gran cantidad de dinero que gana en su trabajo. En un día puede llegar a recibir hasta 200 dólares de propina.

Contó que su semana empieza los viernes y termina los jueves.

Mostró las cuentas anotadas en papel de lo que recibe en propina y expuso que un viernes llegó a recibir 130 dólares, el sábado 200, el domingo 174, el lunes 108 dólares, el martes 110, el miércoles 96 y el jueves 120. Todo esto, hace un total de 938 dólares en una semana, sin contar el sueldo.

Los días con más clientela son los sábados y los domingos.

Nadia trabaja en dos restaurantes, lo que engrosa sus ganancias. Destaca que está conforme con su pago y da gracias a Dios porque recientemente, pasó por su mejor semana.

Resaltó que los meseros viven principalmente de propinas, ya que el sueldo es muy bajo. Aseveró que no saber 100 % inglés no ha sido obstáculo para ella y que en los restaurantes mexicanos es fácil conseguir empleo porque no piden papeles.

Reacciones

En una de sus grabaciones, Nadia supera las 35 mil reproducciones. La gente se muestra interesada en saber cómo hizo para conseguir empleo de mesera. Otros afirman que no han podido encontrar un puesto así, porque les exigen saber inglés.

Vanesa Araly comentó la publicación de la joven y dijo que en tres días, ella gana 700 dólares, ya que “depende mucho del restaurante en el que trabajes, y la zona en la que uno esté”.

“Yo quiero” dice una usuaria. Otro expresó que “si se gana bien, pero así como se gana se gasta mucho más, allá los alquileres son carísimos, es lo mismo que en cualquier país”.