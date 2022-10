El secreto de los japoneses para morir de vejez como la reina Isabel II

Morir por vejez es la tercera causa de muerte en Japón. Aunque es poco común fallecer por esta causa, entre los japoneses no es raro. Son las personas que viven más tiempo en el planeta, lo que hace indagar en cuál es su secreto para alargar la vida.

En Japón, las familias suelen aceptar cuando los médicos no hallan enfermedades aparentes como motivo del deceso, sencillamente su organismo se fue apagando por la ancianidad.

Recientemente, salió a la luz pública el acta de defunción de la reina Isabel II. El documento expresa que su deceso fue por “vejez”, al igual que muchos de los japoneses.

Kazuhiro Nagao, médico japonés especializado en cuidados paliativos, expuso que alrededor de la mitad de los certificados de defunción que firma son por vejez como causa de muerte.

Secreto

No es raro que en Japón sobrepasen los 90 años de vida. Hasta abril de este 2022, el título de la mujer más vieja del mundo lo tenía la japonesa Kane Tanaka, quien murió ese mes a los 119 años de edad. Fue reconocida con el Récords Guinness por su longevidad.

Después de la francesa Jeanne Louise Calment, quien murió a los 122 años en 1997, Tanaka es la segunda mujer con más años registrada en el mundo. Tras su muerte, ahora su puesto como la más anciana del mundo lo ocupa la religiosa francesa Lucile Randon, de 118 años, nacida el 11 de febrero de 1904.

Pero, ¿Cuál es el secreto de los japoneses para vivir más? Numerosos estudios apuntan en que la clave está en la alimentación y en los bajos niveles de estrés.

La Vanguardia publicó que la alimentación de los japoneses casi no han cambiado a lo largo de los últimos siglos. En su consumo diario no falta el arroz blanco, además consumen alimentos frescos y crudos. Comen bastante pescado, vegetales y cereales, todo de origen animal.

comida japonesa

El referido medio destaca que los platos no son procesados, esto quiere decir, que no hay químicos en su ingesta. Otro aspecto resaltante es que las comidas son poco cocinadas y en pocas cantidades en comparación a los países desarrollados. No usan grasas saturadas.

Además, la bebida favorita de los japoneses es el té verde, conocido por sus beneficios con altas cantidades de antioxidantes.

Eso quiere decir, que las pizzas, las hamburguesas, frituras, gaseosas o bebidas con colorantes están fuera de la dieta en Japón, donde también juega un papel importante los bajos niveles de estrés, algo que igualmente contribuye a vivir más tiempo.