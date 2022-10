Estos son los diez inventos más destacados creados por latinoamericanos

Aunque no lo creamos, muchos de los inventos que utilizamos en el día a día fueron creados por latinoamericanos. Grandes compañías de otras partes del mundo los distribuyeron, pero fueron mexicanos, argentinos, brasileños o venezolanos los que estuvieron detrás de ellos.

Así, desde la televisión a color hasta el bolígrafo, contaron con manos latinoamericanas para su nacimiento. Y también elementos clave para la salud, como el corazón artificial.

El código CAPTCHA

Luis von Ahn El código CAPTCHA

A principios de la década del 2000, nació el “Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart”, con las siglas CAPTCHA. Le debemos al guatemalteco Luis von Ahn este código, que sirve como protección extra para que los programas maliciosos y los “bots” no se hagan pasar por personas.

La píldora anticonceptiva

Luis Ernesto Miramontes Píldoras anticonceptivas

El químico mexicano Luis E. Miramontes, junto con los profesores George Rosenkranz y Carl Djerassi, desarrollaron el primer compuesto antiovulario en 1951. La labor oficial del mexicano fue la de sintetizar los elementos químicos que llevaron al método anticonceptivo.

El bolígrafo

Laszlo Jozsef Biró El bolígrafo

Laszlo Jozsef Biró, de origen húngaro, pero afincado en Argentina, inventó a finales de los años 30 el bolígrafo, una pluma con tinta a base de aceite. Con la bola de tungsteno en su interior mantenía la tinta dentro del bolígrafo, evitando que se derramara.

El Walkman

Andreas Pavel Walkman

Aunque Sony fue la gran distribuidora del Walkman, dándole incluso el nombre oficial, el invento se debe al brasileño-alemán Andreas Pavel. Era denominado en su momento un “cinturón estéreo”, con los japoneses impulsándolo posteriormente. Para 2005, y luego de una larga batalla legal, se le reconoció la creación a Pavel.

La dactiloscopia

Juan Vucetich La dactiloscopia

Juan Vucetich, inmigrante croata establecido en Argentina, desarrolló el método de identificación de personas a través de huellas dactilares. Para 1891, las autoridades argentinas lo comenzaron a utilizar; desde entonces, ha sido clave en las labores policiales de todo el mundo.

El bisturí de diamante

Humberto Fernández-Morán El bisturí de diamante

El venezolano Humberto Fernández-Morán, que trabajó con la NASA, fue el inventor del bisturí de diamante, clave para delicadas cirugías oftalmológicas y cortes en orfebrería. No obstante, su primer gran trabajo fue el corte de las muestras de rocas de la Luna, tras el viaje del Apolo 11 en 1969.

La televisión a color

Guillermo González Camarena La televisión a color

El sistema de televisión a color se debe al ingeniero mexicano Guillermo González Camarena, que lo trabajó en la década de los 30 y lo patentó en los 40. González Camarena también inventó un sistema simplificado de color, utilizado por la NASA en los 70 para su exploración en Júpiter.

La burbuja neonatal artificial

Claudio Castillón Lévano La burbuja neonatal

Es una incubadora de fácil uso, y su creador fue el peruano Claudio Castillón Lévano. Su función es la de proporcionar un ambiente cálido y esterilizado para un recién nacido.

El “stent”

Julio César Palmaz Stent

Es una red que permite “filtrar” la sangre, con el fin de evitar sus problemas de coagulación y la obstrucción en las vías sanguíneas. Lo inventó el radiólogo vascular argentino Julio César Palmaz.

El corazón artificial

Domingo Liotta Corazón artificial

Domingo Liotta, cirujano argentino hijo de inmigrantes italianos, inventó el corazón artificial para extender la esperanza de vida de personas con afecciones cardíacas. Por primera vez se utilizó en 1969: en la actualidad, el primer corazón artificial está expuesto en el Museo Smithsoniano.