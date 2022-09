Novios cobran $50 por persona a los invitados de su boda para cubrir gastos de la comida

El matrimonio es uno de los compromisos más importantes en una relación, el inicio de este se celebra con una boda, donde asisten familiares y personas cercanas a los enamorados. Sin embargo ¿Sabes cuánto cuesta una boda?

La respuesta varia dependiendo de los gustos y el número de invitados, pero muchos esposos aseguran que es necesario tener una buena suma de dinero para poder pagar todos los servicios de la fiesta. “Aunque no haya dinero, hay amor” , fue lo que pensó una pareja y decidió pedir la colaboración de sus seres queridos para realizar el festejo.

Las bodas están llenas de supersticiones Foto: Leah Kelley

Una usuaria de Reddit se encargó de relatar la vez en que recibió una invitación para una boda con una petición única y peculiar, esta necesitaba “que confirme su asistencia contribuyendo 50 dólares por persona para la comida” , explicó la mujer.

En el mismo mensaje, la fémina evidenció que “también había una tarjeta más pequeña con la invitación que enumeraba tres lugares en los que están registrados para regalos de boda”.

La invitada aseguró que ella misma organizó su boda y nunca pensó en realizar tal acto: “Han pasado 15 años desde que organicé mi propia boda, así que tal vez esto sea más común ahora, pero se siente un poco vulgar y de mal gusto ”, confesó.

La mujer no se quedó con la duda y decidió acudir con la familia de los novios y preguntar por qué habían realizado la invitación de esa manera: “Su reacción no fue la que esperaba. Eran básicamente como ‘benditos sean sus corazones. La pareja es joven y no sabe nada mejor. No se dieron cuenta de cuánto costaría la boda y necesitan que todos colaboremos’”.