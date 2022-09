Horóscopo de Los Ángeles: Cuál es el consejo para cada signo que te ayudará este viernes 23 de septiembre

Los ángeles y arcángeles se manifiestan de muchas maneras y en diversos momentos, abre tu corazón y llénate de la energía que ellos emanan cuando los invocas para agradecer o para que iluminen tu camino

Aries

Arcángel Uriel

Cuando desde el corazón buscamos el arrepentimiento por los errores cometidos, encontramos paz mental y sabiduría para avanzar por un mejor camino. Uriel con su luz dorada te ilumina para que estés en armonía.

Tauro

Arcángel Zagzariel

Dejar los rencores y el odio a un lado y llenar el corazón de amor es el primer paso para liberar tu cuerpo y tu mente de ataduras que no te dejan avanzar. Invoca a Zagzariel para que te ayude a reflexionar.

Géminis

Arcángel Sariel

Hay situaciones que te llevan a cambiar y a seguir por un camino diferente al propuesto. No te sientas mal si no logras por una vía lo que quieres, siempre hay soluciones y las vas a encontrar. El ángel Sariel te ayuda a descubrir desde tu corazón como actuar.

Cáncer

Arcángel Renueco

Los cambios que llegan a tu vida son muy positivos y debes agradecerlo porque con ello vas a poder ayudarte y ayudar a los tuyos a estar bien, en armonía y en paz. Pide al ángel Renueco que tu corazón este lleno de amor para dar y recibir.

Leo

Arcángel Dobiel

No dejes que los problemas te consuman y que el miedo te atrape. Tu eres una persona fuerte y de buenos sentimientos. Toma impulso y busca soluciones que el ángel Dobiel estará a tu lado para iluminarte.

Virgo

Arcángel Cervill

La familia necesita de tu ayuda y tu comprensión. Tu fuerza de voluntad y liderazgo es lo que los mantiene en pie para seguir adelante. Pídele al ángel Cervill sabiduría para ayudar a los tuyos.

Libra

Arcángel Hamiel

Si sientes que cometiste un error y que dejaste ir a alguien que amabas tanto, es hora de tomar la decisión de buscarlo y retomar la posibilidad del perdón. Invoca a Hamiel para que te ilumine y te ayude a saldar esa deuda moral.

Escorpio

Arcángel Anael

Es un momento de mucha fortaleza y poder porque todo está saliendo como esperabas, pero la humildad y la generosidad no la puedes perder. Tu corazón tiene que ser fuerte, pero también amoroso. El ángel Anael te ayudará a no desviarte del camino del bien.

Sagitario

Arcángel Sensiner

Te sientes con el ánimo por el piso, que no tienes fuerza para seguir, que te esfuerzas y no consigues lo que te propones. No puedes dejar que la tristeza y el miedo te invadan. El ángel Sensiner te trae un mensaje de esperanza y fe para seguir adelante.

Capricornio

El arcángel Kemuel

Tienes que decidir entre dos fuerzas que no te dejan avanzar. Busca el equilibrio y reflexiona porque llegaste a este punto para poder encontrar la solución. Invoca a Kemuel para que te ilumine con su luz divina.

Acuario

Arcángel Camael

Necesitas paz mental para poder reflexionar y encontrar el camino. Deja la emocionalidad e impulsividad que no te dejan llegar a ese punto necesario para estar en armonía. Camael te da ese equilibrio interior que necesitas.

Piscis

Arcángel Bariel

Si tienes dificultades para resolver tu situación familiar, busca ayuda y sana el corazón de rencores. Llénate de coraje para asumir los errores y desde la humildad resolver. Bariel es el ángel que te da fortaleza para seguir adelante.