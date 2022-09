Tarot del día: la carta que regirá a tu signo hoy martes 20 de septiembre

Con las cartas del tarot aprenderás las influencias internas y externas a la que estarás sometida en este día. Por eso sigue estos consejos para que las energías fluyan y estés en paz y armonía.

Aries

El Emperador

Tienes el liderazgo suficiente para llevar adelante esa carga tan pesada que a veces sientes en tu vida. Pero tu poder de convencimiento y acción desde el amor y la generosidad te harán salir adelante. El apoyo de tu pareja será fundamental en esta etapa. Van a crecer y lo harán juntos.

Tauro

El Ocho de Oros

La carta es muy positiva, te augura que los negocios van a arrancar con buen pie, que vas a lograr las metas propuestas y que tus finanzas van a mejorar a tal punto que esas deudas familiares que los mantenía ahorcado se van a resolver.

Géminis

El Carro

Vas a experimentar caminos largos y duros en el plano profesional, pero que con el tiempo van a tener sus recompensas. No te sientas sola porque tienes a tu lado alguien que te apoya y que camina de la mano contigo y eso es una bendición.

Cáncer

El Cuatro de Espadas

Estabas pasando por momentos muy difíciles, pero ya tienes un respiro y vas a poder recoger los frutos de tanto esfuerzo. La vida te recompensa y debes agradecer para que el universo conspire para ti. Te mereces lo mejor, así que adelante.

Leo

La Emperatriz

Estas buscando la armonía y la estabilidad personal. Ten paciencia, porque eso va a llegar y más pronto de lo que te imaginas. Tienes que mirar a tu alrededor porque el amor está cerca. Abre los ojos que tienes un camino hermoso por delante.

Virgo

El Seis de Oros

Tu eres una persona generosa, así como das, recibes. Tienes la virtud de tener una fuerza de voluntad infinita para enfrentar cualquier situación que se te presenta. Actitud positiva, esa ha sido tu arma y la que debes seguir utilizando para avanzar aun más.

Libra

El Cuatro de Copas

Esta carta te advierte que debes dejar la apatía y aceptar que los cambios que vienen a tu vida son necesarios para poder estar en paz y armonía, para avanzar en el amor y en tu vida profesional. Ya veras que cambiando de actitud el panorama mejora.

Escorpio

El Tres de Bastos

Esta carta te trae buenas noticias: estás a punto de entrar en una etapa en donde tu potencial de productividad y logro es muy favorable. No dejes que la actitud negativa de otros te invada, sigue firme y adelante que lo que viene para ti es el éxito en lo profesional y en el amor.

Sagitario

La Sota de Oros

Si tu economía tenía días que venía en picada, hoy las cosas dan un giro inesperado y la situación empieza a mejorar. No pierdas el foco de lo que tienes que hacer, ahorra para momentos difíciles y sigue esforzándote para sacar adelante todos tus proyectos.

Capricornio

La Rueda de la Fortuna

Cambios importantes llegan a tu vida y son muy positivos. Tu actitud no debe cambiar, debes seguir asumiendo con entereza cada reto que te propongan. Tienes el apoyo de la familia y de la pareja para tomar decisiones. Así que adelante.

Acuario

La Torre

Las cosas no van bien en este día, pero eso no quiere decir que no puedan mejorar. La carta te advierte que tengas cuidado con lo que está sucediendo a tu alrededor en el plano profesional para que no te agarre desprevenida algunas decisiones o cambios repentinos. Todo lo vas a superar.

Piscis

El Dos de Oros

Tienes muchos desafíos por delante y debes prepararte porque pronto deberás tomar una decisión importante para tu futuro. Tu familia te apoya sea cual sea el camino que decidas tomar, lo más importante es que estés tranquila y feliz de que lo haces por un mejor futuro.