Estos son los trabajos menos deseados en Estados Unidos

“La Gran Renuncia”, así se llama al fenómeno según el cual la gente ha abandonado de forma masiva sus puestos de trabajo en Estados Unidos y el mundo durante los últimos años. Las estadísticas demuestran que las vacantes aumentaron entre el 2021 y el 2022.

Los trabajadores cambian un trabajo por otro, o sencillamente, se van y no regresan. No porque no desean trabajar, sino porque encuentran mejores ofertas laborales, tanto en cuanto al pago, como por el trato.

En un reportaje, la BBC expone cuáles son los trabajos que casi no tienen candidatos en Estados Unidos, evidenciando que entre estos, se encuentran los del área de servicio y manufactura.

Las empresas se las han tenido que ingeniar para llenar de nuevo los puestos, principalmente durante el tiempo de pandemia, cuando muchos descubrieron que también se puede trabajar de forma remota o virtual, sin tener que hacer el esfuerzo de tomar transporte para cumplir con el horario o sufrir el riesgo de aguantar groserías durante la atención al público.

“La escasez de trabajadores es más evidente en las industrias hotelera y de servicios, en puestos como lavaplatos, camioneros, trabajadores minoristas, servidores de alimentos, agentes aeroportuarios, asistentes de salud en el hogar y roles similares”, dice la BBC.

La Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos registra “la tasa de participación en la fuerza laboral un 1,0 punto porcentual por debajo del nivel de febrero de 2020″, expone el referido medio.

Efecto de la pandemia

Las renuncias se intensificaron durante el tiempo de pandemia. Fue en esta etapa cuando la situación obligó a muchas empresas a tomar la modalidad a distancia o remota, acudiendo a la facilidad aportada por las nuevas tecnologías.

Los trabajadores descubrieron nuevas formas de laborar. En los pocos sitios que estaban abiertos y en donde trabajaban presencialmente, la gente con hijos no podía asistir por el deber de cuidar a sus hijos debido a que las escuelas estaban cerradas. Esto incidió directamente como uno de los motivos de renuncia.

Al igual que las empresas, los ciudadanos también se las ingeniaron para buscar nuevas formas de ingreso económico.

Lo que la gente quiere

Entre las principales razones por las que la gente renuncia están el bajo salario, no tener oportunidades de ascenso y sentirse irrespetado, esto según una investigación de Pew, señalada por David Dwertmann, profesor asociado de administración en la Escuela de Negocios de la Universidad de Rutgers, Camden, Estados Unidos.

Cada vez es más difícil sustituir a los trabajadores, sobre todo porque siguen las mismas condiciones por las cuales han renunciado.

Hay negocios que se mudaron a Internet, pero Serge da Motta Veiga, profesor de gestión de recursos humanos en la Escuela de Negocios EDHEC de París, expuso a la BBC que “en la industria hotelera, por ejemplo, es muy difícil reemplazar a alguien que está en la recepción de un hotel con alguien que trabaja virtualmente”.

El experto agregó que “la seguridad laboral se ha convertido en lo principal que la gente quiere, incluso por encima de todos los demás beneficios, como tener un horario de trabajo flexible o trabajar desde donde quieras”.