Conoce en detalle la nueva pastilla anticonceptiva para hombres

Son varios los años de intento por parte de la medicina y la ciencia el poder encontrar tal cual como sirve en las mujeres, una pastilla anticonceptiva destinadas a los hombres que garantice mucha más seguridad para evitar posibles embarazos indeseados, sin embargo, el resultado no ha sido el mejor…hasta ahora.

Al parecer tanto tiempo de esfuerzo comenzará a dar buenos resultados, luego que se confirmó recientemente sobre la creación de una nueva pastilla anticonceptiva para hombres que promete revolucionar el mercado global farmacéutico.

La investigadora principal, Tamar Jacobsohn, del Programa de Desarrollo Anticonceptivo del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano Eunice Kennedy Shriver, señaló que “las opciones de anticoncepción masculina se limitan actualmente a la vasectomía y los preservativos, por lo que son extremadamente limitadas en comparación con las opciones femeninas”.

Jacobsohn continuó su explicación en la revista Health, al expresar al respecto que: “el desarrollo de un método anticonceptivo masculino eficaz y reversible mejorará las opciones reproductivas de hombres y mujeres, tendrá un gran impacto en la salud pública al disminuir los embarazos no deseados y permitirá a los hombres tener un papel cada vez más activo en la planificación familiar. Las experiencias positivas de los hombres en los ensayos clínicos y las altas calificaciones de aceptabilidad de esta píldora masculina deberían servir para entusiasmar al público sobre la posibilidad de que los anticonceptivos masculinos estén ampliamente disponibles en las próximas décadas”.

Pastilla anticonceptiva para hombres

El proyecto que promete ser un antes y un después en la metodología de protección masculina se denomina 11-beta-MNTDC, pastilla que ya pasó la fase 1 de pruebas y va camino a continuar superando otros ensayos. Los creadores forman parte de la universidad de Washington en los Estados Unidos y trabajan en colaboración con LA BioMed.

La investigación contó con la participación de 40 hombres, 10 de los cuales recibieron un placebo, mientras que los otros 30, tomaron por 28 días una pastilla con dicho componente. Los resultados reflejaron que quienes ingirieron la sustancia disminuyeron significativamente los niveles de hormonas y no se detectaron efectos secundarios preocupantes. Cinco de ellos detectaron una leve reducción de su deseo sexual y problemas de erección, no obstante, los autores indican que van por buen camino y que la píldora se lanzará en un futuro próximo, aunque no adelantaron fechas.