Bocadillos Lingüísticos: DIOS APRIETA... ... pero no ahorca

DIOS APRIETA... ... pero no ahorca. Y todos felices hasta aquí. El detalle es que hay palabras que son homófonas, es decir, que se PRONUNCIAN exactamente igual que otras, pero se ESCRIBEN de manera diferente y tienen distintos significado.

Incluso, en la cadena oral, hay construcciones completas que pueden resultar homófonas con otras palabras (suenan igualitas pero se trata de cosas muy distintas). Esto ocurre porque hablamos de corridito. Por eso los homónimos son los candidatos perfectos para generar humor, chistes y confusiones, unas más felices que otras. Dicho lo anterior, LE CUENTO que hay cientos de quesos suizos, y los más conocidos son los elaborados en el valle del río Emme, conocido también como queso emmental ¿Y a qué viene toda esta quesadilla? Pues que Luque, citando a Fernando Savater, nos cuenta que, en una ocasión, el asistente de Sherlock Holmes le preguntó al investigador privado más famoso del mundo lo siguiente: “A que no sabe cuál es el queso que más me gusta?” Raudo y veloz, Sherlock respondió : “El emmental querido Watson”. Elemental, ¿no cree? Exactamente lo mismo es lo que ocurre cuando Dios aprieta, pero no a Orca