Martes 13: Estos son algunos de los perfumes góticos más solicitados en el mercado

“No te cases ni te embarques, ni de tu casa te apartes”. Una verdadera frase clásica que se escucha en todos lados cada vez que el calendario nos regala un martes 13, tal cual como es el caso de hoy al ser la primera edición de este 2022, ya que exactamente en tres meses el mes de diciembre también coincidirán el día y fecha.

Algunos lo ven como un día más, sin embargo, en muchos casos hay personas que viven el día con cuidado ante la histórica superstición generada a raíz de decenas de leyendas urbanas, historias literarias e incluso películas hollywoodenses dedicadas al respecto. No cruzar debajo de una escalera y no abrir el paraguas bajo un techo son por excelencia las cosas no recomendables para hacer en el día por millones de creyentes para alejar la mala suerte.

El tema del porqué de la fecha es mucho más extenso que podemos debatir en otra entrega. Lo que sí es seguro es que el tema ha llamado la atención durante muchas décadas por lo que se ha generado que miles de personas lo relacionen con la temática gótica e indudablemente se ha trasladado a un estilo de vida y preferencias musicales y de estética a lo oscuro.

Perfumes góticos

El mundo de la moda ha sido uno de los grandes precursores para instalar el gusto por lo gótico, conocido coloquialmente también como “dark”. La rama de la perfumería no escapa a la tendencia y a lo largo de los años muchas fragancias se han posicionado en el mercado. Ante esto, te presentamos cuatro perfumes relacionados a la oscuridad y misterios dedicado a las mujeres.

Poison - Christian Dior

Considerado como uno de los pioneros, a pesar de estar cerca de cumplir 40 años en el mercado en la actualidad Poison sigue siendo de los favoritos en el mundo gótico. Esta fragancia de la familia olfativa Ámbar Floral para Mujeres fue lanzada en 1985 y La Nariz responsable de su creación fue el francés Edouard Flechier.

Las Notas de Salida son ciruela, bayas silvestres, cilantro, anís y palo de rosa de Brasil; las Notas de Corazón son nardos, incienso, miel blanca, canela, opopónaco, clavel, jazmín, flor del naranjo africano y rosa; las Notas de Fondo son vainilla, ámbar, sándalo, heliotropo, almizcle, vetiver y cedro de Virginia.

Black Cashmere - Donna Karan

Este perfume se lanzó en el pasado 2002 y pertenece a la familia olfativa Ámbar Floral para Mujeres. La Nariz detrás de esta fragancia es Rodrigo Flores-Roux y sus Notas de Salida son nuez moscada y azafrán; las Notas de Corazón son pimienta blanca, clavel y rosa; las Notas de Fondo son notas amaderadas, ámbar, pachulí y vainilla.

Black Orchid - Tom Ford

La familia olfativa de Black Orchid Eau de Toilette es el Ámbar Floral para Mujeres y su creación data del 2015. Las Notas de Salida son trufa, ylang-ylang, grosellas negras y bergamota; las Notas de Corazón son orquídea negra, nardos y notas afrutadas; las Notas de Fondo son pachulí, incienso, sándalo, vainilla, vetiver y flor de loto.

Black XS for Her - Paco Rabanne

En el mercado desde el 2018, su aroma forma parte de la familia olfativa Ámbar Amaderada para Mujeres, con Notas de Salida son arándano, pimienta rosa y tamarindo; las Notas de Corazón son cacao, rosa y violeta negra; las Notas de Fondo son vaina de vainilla negra, madera de massoia y sándalo.