Los imprescindibles para el otoño 2022

Maybelline New York presenta todo lo que necesitas para crear los “looks” más “trendy” de este otoño.

Con el pasar de los meses de verano se acerca una nueva temporada y, con ella, nuevas tendencias de maquillaje. Aunque la piel radiante del verano no pasa de moda, con el otoño se asoma un giro hacia productos que aporten adaptabilidad y durabilidad para experimentar nuevos matices y texturas de los “looks” que amas. Con esto en mente, la marca #1 de cosméticos en el mundo, Maybelline New York, ofrece los productos que no pueden faltar en tu bolso para recrear los “trends” de esta temporada.

Piel luminosa

Estés en un “mood” minimalista o más atrevido, todo buen maquillaje comienza con una buena base, y las tendencias de este otoño señalan hacia un acabado natural que permita controlar el brillo cuando lo desees. Para lograr esto, el Green Edition Superdrop Tinted Oil ofrece una cobertura natural que puedes construir según tu preferencia para lucir un rostro fresco, natural y balanceado, ideal para pieles normales. Como parte de la colección Green Edition, esta base cuenta con una fórmula limpia y vegana con un 70% de ingredientes naturales, además de tener un empaque creado con materiales reciclables.

“Lashes for days”

Si bien se ha observado el protagonismo de delineadores gráficos y atrevidos en los últimos años, ningún “eye look” está completo sin pestañas voluminosas y alargadas. Green Edition Mega Mousse Mascara tiene la textura ligera de un mousse y es formulada con manteca de karité, conocida en inglés como “shea butter”, para proveer gran volumen sin que las pestañas se sientan pesadas.

Si buscas más longitud para tus pestañas, la mascara Lash Sensational Sky High contiene un cepillo flexible que se dobla para cubrir, extender y añadir volumen a cada pestaña. Bonus! Si buscas un “look” más natural, reemplaza el negro clásico un tono como “True Brown”.

Labios “glossy”

El protagonismo de la piel hidratada se extiende a los labios con la tendencia de los brillos y bálsamos. Formulado con aceite de mangó, Green Edition Balmy Lip Blush se derrite sobre los labios con diez opciones de color hidratante para el día a día. En cambio, si buscas completar tu maquillaje con color saturado, brilloso y a prueba de transferencias, Super Stay Vinyl Ink ofrece diez tonos que proveen “gloss” instantáneo sin moverse por hasta 16 horas. Explora los tonos vibrantes de la temporada, como el rojo, para añadirle un toque “bold” a tu maquillaje.