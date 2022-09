Mujer de 22 años empresaria no piensa en tener hijos nunca: “Me molestan y son caros”

Cada vez son más las mujeres en el mundo que deciden no tener hijos, algunas por ser libres de no tener que ser la proveedora de otros, sino de sí mismas y otras porque simplemente fue su decisión de vida y lo mantienen.

Lorella Palmer, de 22 años, es una de esas féminas que ni lamenta ni se siente frustrada por lo que piensa. Esgrime que tampoco “necesito tener hijos para sentirme realizada como mujer”.

A su corta edad, esta joven ya es empresaria. Se graduó el año pasado de la Universidad de Portsmouth con una licenciatura en Derecho y está desarrollando dos de sus propios negocios como agente de personas influyentes en las redes sociales.

“Los niños son simplemente molestos, me molestan, en todos los sentidos de la palabra. No tienen sentido común, no pueden beber, tienen que acostarse temprano, gritan, lloran, me molestan”, aseguró la joven al portal The Mirror.

Es una tendencia

En países como Estados Unidos crece el número de mujeres que optan por no tener hijos y es una tendencia que está en marcha desde hace más de una década.

Muchas coinciden en el argumento que no quieren responsabilidad y quieren su vida tal cual es, aun cuando eso signifique que sean juzgadas y las llamen egoístas.

Lorella no quiere una vida aburrida

Entre las razones para tomar esta decisión, Lorella argumenta que no soportaría ver programas para niños. “Odio la televisión para niños también. Tu hijo no necesita ver dibujos animados: ponle Vampire Diaries, por favor, Gossip Girl o Friends. No necesitamos ver la televisión de los niños, es aburrido. Solo quiero sentarme abajo y conversar con personas sin Cartoon Network en segundo plano todo el tiempo”.

Es tajante y dice que no quiere perder su figura por estar embarazada: “¿Por qué querría sacar algo de mí y expandir mi estómago y mis cerezas y todo lo demás en mí que simplemente va a cambiar?”.

También considera que los niños “son caros”, pues su experiencia de venir de una familia muy pobre que tuvo que hacer muchos sacrificios para criarla la hizo tener otra mentalidad. “Prefiero irme de vacaciones que pagar por un niño”, reseñó el portal Upsocl.

Su padre decepcionado, su novio la apoya

En su familia algunos apoyan esa decisión, otros como su padre se sienten decepcionados.

“Soy la única hija de mi papá, y él ha dicho que quiere ser abuelo y yo soy la única oportunidad que tiene de tener eso”.

Una de las personas que apoya su opinión es su novio con el que tiene cuatro años de relación.

Lorella junto a su pareja, Callum Page, de 23 años, planean dedicar su vida a divertirse, viajar por el mundo y construir negocios exitosos.