Latino se gana hasta cinco mil dólares vendiendo agua en Central Park en Nueva York

El testimonio de este hombre se ha convertido en una botella de combustible para los que quieren cumplir su “sueño americano”. Claro que no hay vacaciones, ni tiempos libres, todo el calendario se resume en una sola palabra: Trabajar.

Un entrevistador encontró a un señor vendiendo aguas, cervezas y refrescos en Central Park, en Nueva York, y platicó un poco con él sobre qué tal le va en su negocio.

Lejos de lo que se podía imaginar el Tik Toker, el hombre le soltó que acumula hasta 160 mil dólares al año como conductor de camiones y como “bonus” se mete hasta 5 mil dólares al bolsillo en una venta ambulante. La publicación se hizo viral y muchos han puesto en duda las cifras presentadas por este hombre, e incluso cuestionan que no está disfrutando del dinero.

Una máquina

El hombre, de 57 años, es un conductor de camiones y tiene dos trabajos estables para dos empresas del mismo ramo. “Mi salario entre las dos compañías es algo así como de 160 mil dólares por año” (es decir, más de 3 millones de pesos mexicanos), precisó @Sergiobegueria en su cuenta de TikTok.

El vendedor, que trabaja en una empresa seis días y en la otra cinco días en horarios diferentes agregó que se va al Central Park de Nueva York a vender agua y refrescos desde las 5 de la tarde hasta las 8 de la noche, actividad en la que lleva 35 años: “Si vengo un sábado o un domingo y está bueno, en dos días me meto de cuatro a cinco mil dólares”, soltó el trabajador es visto como una máquina de hacer dinero.

El clip de un minuto acumula 1,6 millones de reproducciones, 135 mil “Me gusta” y más de 1.500 comentarios.

Va por más

“No descanso y no voy a descansar hasta que yo tenga por lo menos un building -edificio- como esos…”, dijo el latino entrevistado en Central Park, citó Milenio. Su caso se ha vuelto viral y sigue dando mucho de qué hablar. Algunos internautas lo han felicitado por sus ganas de salir adelante, aunque otros creen que algo no funciona bien porque tiene mucho tiempo trabajando así no ha logrado tener una mejor inversión.

“No lo sé teniendo un sueldo de 160 k por año y sin emprender en algo mayor? Yo no le creo nada”, opinó un usuario. “Así trabajamos todos los latinos, sólo que no todos los países retribuyen el trabajo como se debería”, expresó otro.

“Como él mismo lo dice: “No descanso” de qué sirve ganar mucho y disfrutar poco, llegas a viejo y te dirás “Qué hice con mi vida”, comentó otro lector. Por su parte el usuario Raúl Mendoza escribió: “Trabaja todos los días, es merecido lo que gana, felicidades. Aunque también hay que disfrutar porque la vida son 2 días y se pasan volando”.

Contenido relacionado

La historia más conmovedora de TikTok que confirma que el amor transforma vidas

A este hombre lo mataron y su familia se alegró: era violador y violento