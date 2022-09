Katiria Soto: “la lactancia es una manifestación espectacular de la maternidad”

Ante el llano intermitente de su bebé, Katiria Soto responde con voz suave, caricias y buscando su mirada para intentar calmarla. Es el intercambio natural de una madre e hija que llevan dos meses conociéndose y descubriendo todos los días nuevos significados de lo que es amar.

“Espectacular. No hay manera de que te lo cuente. No hay manera de que explique lo que se siente. Hay que vivirlo”, afirma la reportera ancla de Noticentro, quien recibió a su primogénita Amari Sofía el pasado 8 de junio. A partir de entonces, asume los retos según lleguen, consciente de que a veces pesa más el instinto que todas lecturas y orientaciones que haya hecho sobre el impredecible camino de la maternidad. Al principio, dijo, la pérdida de sueño ha sido lo de menos, porque gana a la emoción de acurrucarla y consolarla.

“En realidad, es muy difícil planificar tu día cuando tienes un bebé, porque no sabes en qué horario ella quiere dormir o cuándo la tienes que atender, pero vamos paso a paso”, expresó.

A tono con el mes de la lactancia materna, además de posar junto a la pequeña Amari para el lente de Metro Salud, Katiria compartió detalles de cómo ha asumido su decisión de amamantarla. “Esa primera vez que le estaba dando el pecho y ella me miró, es un momento único que nunca se me va a olvidar. Es un momento en que sientes esa conexión, esa confianza de esa criatura en ti, de que tú eres mi mamá y de ti dependo para sobrevivir”, expresó.

Desde que supo de su embarazo, Katiria había decido lactar a su bebé. Así como se inclina a una prácticas naturales en su estilo de vida y alimentación, quería convertirse en la principal fuente de nutrición para su hija. “Saber que tú puedes producir lo que ella se va a comer es una cosa maravillosa”, comentó. Antes de Amari Sofía, la telereportera fue testigo de la lactancia exitosa que su hermana Brenda Liz llevó durante casi tres años con su sobrino.

Amari Sofía llegó al mundo mediante una cesárea, una situación que puso a prueba ese comienzo de ambas en la experiencia de la lactancia humana, ya que el tiempo de recuperación para la madre suele ser más largo y también doloroso. Katiria, sin embargo, considera que la lactancia le ayudó a prevenir la temida depresión posparto. “La lactancia me ha ayudado en esa parte de todos estos cambios hormonales porque logras esa conexión con tu bebé y sientes que eres importante para que se sostenga y se desarrolle. Eso te sostiene a ti también”, dijo.

Katiria tampoco estuvo exenta de algunos de los primeros desafíos de lactar. Uno de ellos es el agarre del pezón. En el proceso, sufrió laceraciones y dolor. Dosis de paciencia, perseverancia, vídeos en Youtube de cómo colocar a la bebé correctamente, ungüentos para el pezón y apoyo, mucho apoyo, de su red de madres y familiares cercanos, le sirvieron para persistir. “Es un proceso de aprendizaje para la mamá y para la bebé, porque ella también está aprendiendo cómo chupar”, señaló.

Otro de los desafíos es la incertidumbre de saber si mamá está produciendo alimento suficiente para satisfacer al bebé, y reconocer si llora por hambre, por sueño o porque tiene alguna incomodidad. Afortunadamente, Amari Sofía sigue presentado un progreso adecuado en su peso, afirmó mamá. Y, aunque todavía no hay una rutina de alimentación definida entre madre e hija, la bebé va extendiendo sus periodos de sueño y, en promedio, toma leche materna cada dos horas y media. “Creo que por la producción (de leche) no me tengo que preocupar. Ella va bien… Como la ves, tiene muchos cachetitos y rollitos”, expresó satisfecha.

A dos meses del nacimiento de la bebé, Katiria ya está de vuelta como reportera de Noticentro. Regresó al trabajo antes de lo que pensaba porque, por recomendación médica, tuvo que descansar semanas antes del parto. Así que la reportera comenzó a extraerse leche para dejar alimento suficiente durante las horas en que está fuera del hogar. Se extrae antes de salir de casa y dos veces durante su jornada de trabajo que, por el momento, es de cinco horas.

La periodista destacó la importancia de incorporar a los cuidadores de la recién nacida al proceso de aprendizaje de la lactancia, para que “no se asusten” pensando que la nena pasará hambre en lo que regresa mamá. “Sin duda, se necesita mucho apoyo”, afirmó, al tiempo que exhortó a las mamás que optan por lactar a sus bebés a rodearse de personas que hayan tenido buenas experiencias o que las motiven cuando llegan los momentos de agotamiento.

“Cuando el alimento sale de ti, te conviertes en la única fuente y eso es desgastante. Crea mucha ansiedad y, a veces, sientes un agotamiento extremo. Así que es importante buscar ese apoyo emocional que repita tú puedes, esto va a pasar rápido, voy a ti”, manifestó, al agradecer a sus familiares, amiga y a su doula.

Katiria dejó claro que su expectativa es seguir amamantando a Amari Sofía, siempre que el proceso le permita sentirse emocional y mentalmente estable. No debe representar una presión ni ser motivo de juicio para quienes deciden no hacerlo o no logran una lactancia exitosa. “Hay muchas otras maneras de lograr la conexión con tu bebé”, sostuvo. Y, entre tantos consejos que le han dado para llevar estos primeros tiempos de maternidad y lactancia, dijo que hay uno que tendrá muy presente: “lo más importante tu bebé necesita es una mamá feliz”.

¿Decidiste lactar?

· Intenta amamantar dentro de su primera hora de vida. En caso de separación, debes comenzar a lactar o extraer leche lo antes posible.

· Busca una posición cómoda. La barriguita de bebé debe quedar pegada a ti.

· Si al pegarlo duele, separa el enlace con cuidado y vuelve a intentar. Si sigue doliendo, busca ayuda.

· Lacta a demanda todo lo que bebé quiera, por lo menos de 10-15 veces al día.

· Si tienes que suplementar, evita las mamaderas. Hazlo con vasito, jeringuilla o cuchara.

Fuente: Alimentación Segura Infantil (ASI)