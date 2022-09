¿Puedes contraer la viruela del mono en los salones de belleza y uñas?

Viruela del mono. Imagen: National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID)/ Flickr.

Con la viruela del simio recientemente declarada una emergencia de salud pública de interés internacional por la Organización Mundial de la Salud (OMS), ¿necesitamos una vez más adoptar un enfoque similar para visitar la peluquería y el salón de uñas?

TikTok, Reddit y Twitter se han inundado de preguntas sobre si es posible contraer la viruela del mono mientras se realizan tratamientos de belleza.

¿Qué es la viruela del mono?

La viruela del mono es una enfermedad curable causada por el virus de la viruela del mono. El virus es parte de la misma familia que el virus de la viruela, que causa la viruela. Según el Centro para el Control de Enfermedades (CDC), la viruela del mono rara vez es fatal y los síntomas son similares a los de la viruela.

También es importante tener en cuenta que, si bien el virus se está propagando actualmente en los EE. UU., ha sido endémico en África central y occidental durante años, con poca o ninguna atención de los medios del resto del mundo.

¿Puedes contraer la viruela del mono en la peluquería?

Si bien la viruela del simio generalmente se transmite a través del contacto humano cercano, una investigación realizada por los CDC descubrió que el virus puede contaminar superficies, como sillas, mesas, etc., pero no se pudo cultivar. Esto significa que es posible que no cause infección.

Entonces, ¿puedes contraer la viruela del simio de las superficies de alto contacto mientras te haces un nuevo conjunto de reflejos o te quitas el pelo en la peluquería?

La Dra. Syra Madad, epidemióloga de enfermedades infecciosas del Centro Belfer de Ciencias y Asuntos Internacionales de Harvard, dice que las actividades en las que hay un contacto prolongado piel con piel son generalmente de mayor riesgo y conducen a infecciones de viruela del mono. Afortunadamente, cortarse o teñirse el cabello no entra en esta categoría. Dicho esto, los salones deberían tomar precauciones de seguridad como lo han hecho con COVID-19.

“El personal debe practicar una buena higiene de manos y medidas básicas de prevención y control de infecciones, como limpiar y desinfectar después de cada cliente, incluido cualquier equipo utilizado”, dice el Dr. Madad.