Se queda atrapada en una máquina del gimnasio y tiene que llamar a 911

Una mujer compartió en su perfil de TikTok una vergonzosa historia que vivió cuando tuvo que hacer una llamada al 911 después de quedarse atorada de cabeza mientras utilizaba una mesa de inversión en el gimnasio.

La mujer, llamada Christine Faulds y oriunda de Ohio, compartió un vídeo en TikTok en el que aparecía haciendo ejercicio en el gimnasio a las 3 de la madrugada. En el clip que se hizo viral, se la ve utilizando una mesa de inversión. Poco después, Faulds se da cuenta de que sus tobillos están bloqueados en la máquina y, por lo tanto, se queda atrapada, colgada boca abajo.

Se oye a Faulds llamar a otro hombre del gimnasio de nombre Jason, que estaba haciendo ejercicio en la sala de pesas libres, pero este no podía oír sus gritos por encima de la música alta. Tras intentar liberarse durante varios minutos, a Faulds solo le quedaba una opción: llamar al 911.

“Hola, no pude buscar el número que no sea para emergencias. Solo hay otra persona en el gimnasio y me quedé atorada en esta -¿sabes esa cosa del tablero que se echa hacia atrás?”, le dijo al operador de emergencias desde su reloj inteligente.

“Me gustaría que hubiera más gente en el gimnasio en este momento, pero estoy atorada en esta cosa de descompresión de la espalda al revés, no sé, simplemente no puedo llamar la atención de nadie en el gimnasio”, explicó en el teléfono. “Estoy atorada de cabeza y no puedo voltearme”.

Le dijo a la operadora que intentó llamar la atención de su amigo, pero este estaba en la otra sala levantando peso. “¡Qué vergüenza!”, expresó Faulds. “Lo siento, estoy atorada”.

Un policía acudió a su rescate

En otro clip, filmó a un oficial de policía que acudía a su rescate. “Dios mío, me arden los tobillos. Es el rescate más fácil de la historia”, le dijo al agente mientras este le daba la vuelta a la mesa de inversión. Tras el incidente, que duró un total de 12 minutos, Faulds compartió con sus seguidores que un día después seguía “ligeramente mareada”.

Tras su publicación, el vídeo del percance en el gimnasio de Faulds se convirtió instantáneamente en viral, con más de siete millones de visitas en TikTok.