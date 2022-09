Mujeres que se quedan solteras y no tienen hijos se están volviendo más ricas

Ashley Marrero de 43 años siente una profunda satisfacción por su trabajo como representante de ventas de un fabricante de dispositivos médicos, que la pone en contacto con los pacientes. Y disfruta de todo el estilo de vida y las libertades financieras que conlleva ser una mujer soltera, sin hijos y con un trabajo bien remunerado.

Eso incluye un apartamento en la ciudad de Nueva York, una nueva casa en la playa en la costa de Jersey y viajes frecuentes tanto por placer como por trabajo.

Vida de soltera

“Amo mi vida y me siento muy realizada”, dice Marrero, quien congeló sus óvulos en 2018 para mantener abiertas sus opciones. “Amo a los niños, y amo a todos los hijos de mis amigos. Pero no sé si me encantaría mi vida con niños”.

Marrero pertenece a una cohorte creciente de mujeres que posponen la maternidad o la renuncian por completo. Como resultado, muchos avanzan más en sus carreras que las generaciones anteriores y entran en una nueva frontera de riqueza.

Generaciones anteriores

Las mujeres solteras sin hijos tenían una riqueza promedio de $65,000 en 2019, en comparación con los $57,000 de los hombres solteros y sin hijos, según una nueva investigación del Banco de la Reserva Federal de St. Louis. Para las madres solteras, la cifra fue de solo $7,000.

La paternidad estaba perdiendo su atractivo incluso antes del covid-19, y las dificultades provocadas por la pandemia parecen haber acelerado la tendencia.

Estudio

Un estudio del Pew Research Center en el 2021 encontró que el 44% de los estadounidenses de 18 a 49 años que no tienen hijos dicen que no es muy probable o nada probable que procreen algún día, un aumento de 7 puntos porcentuales desde 2018.

Las tasas de natalidad de Estados Unidos han estado cayendo durante los últimos 30 años a medida que las personas se casan más tarde en la vida y posponen tener hijos. En 1990, había alrededor de 71 nacimientos por año por cada 1000 mujeres de 15 a 44 años.

Para 2019, eso se había reducido a 58 nacimientos, según un análisis de la Oficina del Censo. Al mismo tiempo, la proporción de mujeres de 25 a 34 años que no tienen hijos alcanzó un récord en 2018, el más reciente disponible en datos que datan de 1976.