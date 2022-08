Nombran Presidente de la Junta y Directora Ejecutiva para el Instituto Psicopedagógico de Puerto Rico

El Instituto Psicopedagógico de Puerto Rico (IPPR) anunció recientemente los nombramientos del Lcdo. Eduardo Martí como presidente de la junta de directores y de Elba Castellanos como directora ejecutiva de la institución.

“Es un honor para mí este nombramiento, pues mi motivación con el IPPR está fundamentada en la satisfacción de adelantar la misión social del IPPR y lograr una mejor calidad de vida para las personas con discapacidad intelectual que atendemos. Estas personas necesitan apoyo en casi todas las actividades que configuran su desarrollo y bienestar, pero reitero mi compromiso con trabajar en equipo con Elba y el resto de la Junta de Síndicos para impulsar los proyectos y las reformas necesarias para ofrecerles la calidad de vida que merecen”, dijo Martí.

Por su parte, Castellanos expresó que esta institución la toca muy de cerca en el plano personal. “A pesar de lo reciente de mi nombramiento, conozco de primera mano las necesidades de las personas con discapacidad intelectual a través de mi hermana Rita, quien lleva 38 años siendo parte de la población del IPPR. Mi amor por ella me ayudó a entender que no todos somos iguales, pero tenemos el mismo corazón, y me abrió los ojos ante las necesidades especiales de esta población. Por eso, asumo la responsabilidad de dirigir esta entidad con el compromiso de apoyar tanto a sus participantes como a las más de 250 mil personas con discapacidad intelectual en la Isla”, expresó.

El Lcdo. Eduardo Martí es miembro de la junta desde el 2013. Tiene más de 20 años de experiencia en el campo de los seguros de propiedad y contingencia, de salud y beneficios. En 2016, cofundó RiskOne Group, donde actualmente se desempeña como miembro gerencial y presidente de las divisiones de Seguros y Gestión de Riesgos.

Elba Castellanos posee más de 30 años de experiencia a nivel operacional y gerencial en las áreas del cuidado de la salud y el tercer sector, destacándose por ser una profesional comprometida con la excelencia y orientada hacia el servicio y la obtención de fondos. Castellanos estará enfocada en apoyar a todo el equipo multidisciplinario a lograr la misión del IPPR fortaleciendo los programas existentes y a continuar identificando oportunidades para su expansión.

Estos líderes ponen a disposición del IPPR sus conocimientos, capacidades y tiempo, motivados por el bien que cultivan a través de su gestión.

Durante 72 años el IPPR ha evidenciado un fuerte compromiso con la población de adultos con discapacidad intelectual, siendo el único lugar en Puerto Rico brindando servicios esenciales integrados para mejorar la calidad de vida de cada uno de los residentes y las personas externas que reciben nuestros servicios. Actualmente albergamos a más de 100 personas que reciben sus servicios bajo los programas de residencia, salud, trabajo social, centro de enseñanza y educación física adaptada, entre otros. El enfoque principal del IPPR es proveer un cuidado digno y de calidad a personas con discapacidad intelectual, procurando el desarrollo máximo de sus capacidades y la tranquilidad de sus familiares.