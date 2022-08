Más importante que nunca la vacunación

Hace apenas días, miles de pequeños y jóvenes regresaron a la rutina escolar. Esto implica tener al día varios asuntos, entre ellos, las vacunas.

Luego de dos años debatiendo sobre vacunación es importante retomar el tema con expertos. Yara Sánchez, del programa All of Us Outreach Program del Centro Comprensivo de Cáncer, el doctor Gerardo Tosca, presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría, la doctora Josefina Romaguera, Ginecóloga y profesora del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico y Lilliam Rodríguez, directora ejecutiva de Voces, comparten información valiosa sobre la importancia de la vacunación en nuestros niños. Los expertos hicieron énfasis en la vacuna del Virus del Papiloma Humano (VPH), ya que previene diversos tipos de cáncer. Esta vacuna está aprobada para suministrarse entre los niños de nueve años en adelante, aunque la CDC recomienda que se haga de 11 a 18 años.

Aquí puedes escuchar el diálogo de los expertos:

También puedes ver el vídeo: