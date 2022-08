Escritor boricua Gerry Onel lanza su libro “Vescuchador. Historias vistas y escuchadas”

El joven escritor puertorriqueño Gerry Onel Martínez lanzó su segundo libro hace unos días. El mismo lleva por nombre; “Vescuchador. Historias vistas y escuchadas”, el cual es un compendio de relatos narrados de forma cruda y sin tapujos.

“Vescuchador es una ficción basada en hechos reales de historias que he podido ver y escuchar en algún momento. Unas más vistas que otras, y viceversa. Básicamente el libro es como un enorme refugio repleto de cuartos en donde conviven muchísimas personas. Una mezcla total de personalidades. Desde la contemplativa hasta la irreverente. De momento un relato le puede sacar alguna lágrima, y el próximo le sacará risas. Otros le pudieran impactar y otros le podrían dar vergüenza ajena”, dijo Martínez a este diario.

Sobre el título del libro, Gerry contó que: “Vescuchar es una palabra que he inventado y que significa ver y escuchar al mismo tiempo. Y el vescuchador soy yo, el que vescucha y luego cuenta. Así que si me conoce o le parezco familiar, quien sabe si es usted el protagonista o el antagonista de algún relato. Lo siento. Por eso, el libro está dividido en dos partes; los relatos cotidianos y los relatos poéticos. Estos últimos con un toque de poesía y palabrería para que el lector o el mismo protagonista no lo pille tan fácil”.

Asimismo, el también autor de: Ustedes no entenderán. Un libro no apto para básicos. (2020) contó que se inspiró en distintas historias que ha vescuchado y que no han salido de su cabeza.

“Realmente me inspiré en esas historias que no solamente comparto en el libro, sino que también, me ayudaron a entender que la vida es una tómbola y que hay temporadas en las que soy plenamente feliz y otras en las que quisiera desaparecer. Por eso, me dije: chico te echas a perder o cuentas ese montón de historias y muestras al mundo que a veces nuestros problemas no son nada. Así que a tirar al medio a todos”.

Este añadió que el libro toca temas como; muerte, amor, desamor, depresión, cochinadas, mediocridad, venganza, incesto, violaciones, homosexualidad, familia, éxito, empoderamiento, espiritualidad, entre otros papelones.

“Vescuchador” está disponible en Amazon.

“Por el momento, solo se consigue en formato físico, pero, pronto estará disponible en otros formatos y también estará en algunas librerías”, concluyó Martínez.