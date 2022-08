Consejos de un neurólogo para combatir la pérdida de memoria y el alzhéimer

La mayoría de las personas han tenido lapsos de memoria momentáneos, pero en la mediana edad pueden comenzar a sentirse más siniestros. Sin embargo, la buena noticia para los cada vez son más olvidadizos es que no solo se puede mejorar la memoria con la práctica, sino que parece cada vez más que algunos casos de Alzheimer también pueden prevenirse.

El Dr. Richard Restak, neurocientífico y ex presidente de la Asociación Americana de Neuropsiquiatría, se enfoca en el gran temor tácito de que cada vez que no puedes recordar dónde pones tus anteojos para leer, es una señal de muerte inminente. “En Estados Unidos hoy en día, cualquiera de más de 50 años vive con pavor a la gran A”. Los lapsos de memoria son la queja más común que plantean los mayores de 55 años a sus médicos, aunque gran parte de lo que describen resulta ser nada de qué preocuparse.

¿Es normal que se olviden las cosas momentáneamente?

Salir de una tienda y no poder recordar dónde dejaste el auto, por ejemplo, es perfectamente normal: es probable que simplemente no te hayas concentrado cuando estacionaste y, por lo tanto, la ubicación del auto no se codificó correctamente en tu cerebro. Olvidar para qué entraste en una habitación probablemente sea solo una señal de que estás ocupado y preocupado por otras cosas, dice Restak.

“Samuel Johnson dijo que el arte de la memoria es el arte de la atención”, dice el Dr. Restak a lo que agrega que “la mayoría de estos pecados de ‘pérdida de memoria’ son pecados de no prestar atención. Si estás en una fiesta y realmente no estás escuchando a alguien, porque todavía estás pensando en algún asunto relacionado con el trabajo, de repente descubres que no puedes recordar su nombre. Lo primero es poner la información en la memoria, eso es consolidarla, y luego tienes que poder recuperarla. Pero si nunca lo has consolidado en primer lugar, no existe”.

¿La memoria varía?

Sí, la memoria varía y algunas personas siempre habrán sido dispersas. Pero la verdadera bandera roja es un cambio que parece fuera de lugar. Si una persona es entusiasta de las cartas que se enorgullece de llevar siempre un registro de las cartas que se han jugado y de repente se da cuenta de que ya no puedes hacer eso, podría valer la pena investigarlo.

De manera similar, Restak ha notado que muchos pacientes en las primeras etapas de la demencia dejan de leer ficción, porque es demasiado difícil recordar lo que dijo o hizo el personaje unos pocos capítulos antes, lo cual es desafortunado, dice, porque leer novelas complejas puede ser una valiosa ayuda. entrenamiento mental en sí mismo.

Restak y su esposa se encuentran actualmente en El conde de Montecristo de Alexandre Dumas, que tiene un reparto complejo y extenso: “Es un ejercicio para poder seguir la pista de los personajes sin retroceder de una página a otra”. Si eso ya es difícil para usted, dice, está bien subrayar la primera mención de un nuevo personaje y luego retroceder para recordarlo más tarde si es necesario. “Haz lo que tengas que hacer para seguir leyendo”.

Uso de la memoria

Al igual que seguir una receta, hacer un seguimiento de tramas ficticias es un ejercicio de memoria de trabajo, a diferencia de la memoria a corto plazo (almacenar temporalmente algo como un número de teléfono que puede olvidar con seguridad en el momento en que lo marcó) o la memoria episódica, que cubre cosas como recuerdos de la infancia.

La memoria de trabajo es la que usamos para “trabajar con la información que tenemos”, dice Restak, y es la que todos deberíamos priorizar. Si se la deja a su suerte, señala, la memoria naturalmente comienza a declinar a partir de los 30, razón por la cual recomienda practicarla a diario.