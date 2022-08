Los riesgos de diabetes podrían disminuir gracias a estos ejercicios después de la comida

Muchos nutricionistas nos advierten de manera educativa que la salud no solo depende de los alimentos que ingerimos. Es cierto que es fundamental alimentarse de la manera más sana y balanceada posible para evitar cualquier tipo de enfermedades, sin embargo, el proceso posterior es de suma importancia para que los alimentos se digieran correctamente y no cause daños importantes y prolongados al metabolismo.

Ya hemos hablado en anterioridad ediciones del gran debate clínico para determinar qué características es es más recomendable: Si guardar un reposo absoluto después comidas o realizar algunas actividades para digerirla.

La revista especializada en salud Sports Medicine publicó un metaanálisis que constó con siete investigaciones en la que se determinó que el caminar en distintos tiempos luego de las comidas, en especial el almuerzo y cena, podrían a disminuir a gran escala los distintos riesgos de diabetes.

Investigación

Los siete estudios se dividieron de la siguiente manera: en cinco de ellos los pacientes participantes no contaron con ningún tipo de diabetes o posibles primeras fases de la enfermedad, mientras que los otros dos restantes, si contaron con personas con la determinada patología.

Todos los estudios contaron con las mismas actividades luego de realizar algún tipo de comida: pararse en el mismo sitio después de comer y caminar de forma variada con respecto al tiempo y la distancia. Las conclusiones reflejaron que todos los involucrados que tomaron la determinación de levantarse de la mesa y caminar mostraron positivos cambios graduales en la disminución de la cantidad de azúcar en la sangre y los niveles de insulina.

Tiempos

Otra de las determinaciones pasó por entender los tiempos adecuados para encontrar mejores resultados. Entre una hora y hora media (60 a 90 minutos), sería el tiempo más ideal para realizar las actividades post comidas, ya que, según los especialistas, los niveles de azúcar en la sangre llegan alcanzar el punto máximo.