“¡Ven para acá!” Madre golpea a su hijo por tatuarse

Muchas madres de familia desaprueban que sus hijos tengan algún tipo de perforación o tatuaje. Sin embargo, cuando sus primogénitos crecen, algunas seden para que puedan realizarse algo en su cuerpo.

Pero otras mamás se mantienen en sus ideales y advierten a los menores de que harán algo si llegan con “tinta” en el cuerpo. Y como prueba de ello, está una mujer que le brindó una lección a uno de sus “niños”.

En la grabación se escucha al hombre pedirle a su madre que viera el tatuaje y leyera lo que decía. La señora se negaba a levantar la cara y comenzó a golpear al joven en el rostro: “No me importa lo que diga. Te dije que no quería”.

La persona que grababa los hechos comenzó a reír: “Pégale mamá, pégale”. La encargada del hogar desaparece para regresar con un cinturón en mano.

“Roberto ven para acá. Me va a dar un infarto si no me haces caso”, comenzó a gritar la madre. La grabación finaliza con una negociación entre el hijo y la señora.

Alexander se encargó de subir el video a su cuenta de TikTok donde ya suma más de un millón de reproducciones, mismo en el que se puede leer mensajes como: “tal cual uno cuando somos mamá de hombres " o “ya son mayores de edad déjelos vivir la vida”.

