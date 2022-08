TikTok: ¿qué significa DTB y por qué es utilizado dentro de la red social china?

El crecimiento de Internet ha ayudado a que comunidades propias de la red desarrollen un lenguaje único que los ayude a comunicarse entre ellos. Es por eso que a veces vemos ciertas definiciones que nacen en alguna aplicación en específico. La fuente de más definiciones recientemente ha sido TikTok.

Al ser la red social favorita de las generaciones más joven, pues es el centro de muchas palabras, definiciones o frases que solamente tienen sentido dentro de la plataforma desarrollada por ByteDance.

Si te encuentras dentro de TikTok, seguramente te has tropezado con algún video dentro de tu For You Page que tenga entre su descripción las letras DTB. A continuación conoce su significado.

¿Qué significa el término DTB en la red social TikTok?

En muchos casos en TikTok, DTB parece significar ‘Don’t Trust Boys’ o ‘Don’t Trust B*tches’, utilizando a menudo cuando las personas relatan sus experiencias negativas en el mundo de las citas, o muestran sus reacciones al ser decepcionados por alguien con quien estuvieron involucrados sentimentalmente.

No obstante, de acuerdo algunos contexto, señala Dexerto, DTB suele significar también ‘Don’t text back’ (no devolver texto) una forma grosera de decir que no respondas el mensaje. Uno puede usar DTB cuando siente que está demasiado ocupado y no desea ser molestado o incluso en los casos en que uno se encuentra incapaz de responder a cualquier texto.

En español DTB suele utilizarse en redes sociales como Facebook para referirse a la expresión “Dios Te Bendiga”, sin embargo, esto no forma parte de ningún trend en TikTok.

Los videos que cuentan con la etiqueta #DTB ya han alcanzado los 969.7 millones de reproducciones dentro de TikTok. De manera que si te encuentras un video de este tipo ya sabrás a que se suelen referir.