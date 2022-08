Pareja de médicos especialistas puertorriqueños regresa a su isla para servir al país

Luego de dos décadas en el exterior, y en momentos en que el sistema de salud atraviesa por una crisis, la pareja de médicos especialistas puertorriqueños, la endocrinóloga pediátrica Sheila D. Pérez-Colón y el cirujano ortopeda Lionel E. Lázaro Collazo, regresa a Puerto Rico para establecerse y continuar ejerciendo su profesión. De esta manera, el matrimonio natural de San Juan cumple su anhelo de regresar a su isla y continuar sirviendo en su país.

“Siempre quisimos volver algún día, y ese día llegó. Acabamos de regresar a nuestra isla con muchos deseos de servir a nuestra gente y devolverle de alguna manera a la tierra que nos vio nacer y crecer. Somos conscientes de la oportunidad y la responsabilidad que trae consigo esta decisión”, expresó la Dra. Pérez-Colón. Añadió: “En el caso de mi subespecialidad, en Puerto Rico actualmente tenemos muy pocos endocrinólogos pediátricos, mientras que la cifra de diabetes y obesidad continúa en aumento. Existe una gran necesidad. Esta fue una de las principales razones por las que decidí regresar a la isla. Además, traigo un modelo innovador, directo y personalizado para endocrinología pediátrica que se conoce como Cuidado especializado directo, en el cual el manejo del paciente es directamente con su médico haciendo más fácil la accesibilidad al doctor para un mejor cuidado médico. Este modelo es una alternativa al sistema médico tradicional”, comenta la Dra. Pérez-Colón.

Por su parte, el Dr. Lázaro Collazo afirmó: “Nosotros nos fuimos de Puerto Rico con el gran sueño de algún día volver a servirle a nuestra gente. La vida nos llevó por diversas experiencias que nos hicieron crecer como ser humano y profesional de la salud. Ahora nos llegó el momento de regresar y servirle a nuestra gente”. “Una de mis metas profesionales es proveer tratamiento ortopédico de excelencia en P.R.”, añadió.

Sheila y Lionel, nacidos y criados en San Juan, se graduaron juntos de la escuela superior y cursaron sus estudios universitarios en la facultad de Ciencias Naturales del recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Luego continuaron su formación en la escuela de medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara, México. Después se trasladaron a New York, donde terminaron los últimos dos años de medicina, culminando su último año con el New York Medical College en NY. Posteriormente se movieron a New York City, para completar sus respectivas residencias como especialistas. La Dra. hizo sus tres años de residencia en Pediatría en Maimonides Medical Center en Brooklyn, NY; mientras que el Dr. completó su residencia en cirugía ortopédica en el Hospital for Special Surgery en Manhattan, NY.

Ambos continuaron adquiriendo adiestramiento avanzado como subespecialistas. La Dra. completó otros tres años de subespecialidad como endocrinóloga pediátrica, en un programa combinado entre Maimonides Medical Center y SUNY Downstate Hospital en NY. Trabajó en NY como endocrinóloga pediátrica y como facultad del departamento de Pediatría, donde ejerció por cinco años, adquiriendo una experiencia clínica extraordinaria. “La exposición fue muy diversa, y tuve la oportunidad de manejar casos muy complejos, que usualmente se ven en libros solamente. La diversidad de culturas y nacionalidades que veía diariamente en mi clínica hicieron que mi experiencia y aprendizaje fuera uno muy completo”, cuenta la Dra.

En NYC permanecieron por más de una década. Durante ese tiempo, nació su amada hija. La vida luego los llevó a la ciudad de Los Ángeles, California, donde la Dra. trabajó en Kaiser Permanente y el Dr. hizo la subespecialidad de Medicina Deportiva Ortopédica en Kerlan-Jobe Orthopedic Clinic, donde tuvo la gran experiencia de manejar jugadores profesionales. DeL.A. se movieron a Miami, Fl., donde vivieron por tres años. El Dr. trabajó con el principal grupo ortopédico en el sur de la Florida, Miami Orthopedics & Sport Medicine Institute @ Baptist Health South Florida. La Dra. trabajó con un excelente grupo privado de pediatras especializados, Kidz Medical, afiliado con Baptist Health South Florida.

Los galenos buscan servir a la comunidad apoyando causas afines y uniéndose a entidades sin fines de lucro dentro de su campo. Adicional, están activos en redes sociales, y continúan involucrados con la investigación para mantenerse y ser parte de los adelantos tecnológicos que permiten mejorar los tratamientos médicos.

Ambos doctores tendrán oficina y brindarán servicio de manera presencial en Doctors’ Center Clinic en Ciudadela, San Juan y en Sabanera Health en Dorado. La Dra. Pérez-Colón, por su parte, estará además proveyendo consulta virtual para la conveniencia de los pacientes en los casos que amerite.