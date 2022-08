Descubre el ingrediente perfecto para quitar los rayones del carro

Durante la limpieza del carro, una de las cosas a las que se le presta especial atención es la pintura del mismo, ya que al verse expuesta a cualquier amenaza externa, esta muchas veces se ensucia, mancha y peor aún, se llena de rayones, lo que perjudicará significativa la belleza del automóvil.

Para la tarea de liberar al coche de estos rayones existe un ingrediente infalible que se encuentra en todos los hogares ya que también forma parte de la limpieza fundamental de los seres humanos: la pasta de dientes.

Para lograr deshacernos de esos rayones a causas de accidentes o alguna otra cosa, existen varias técnicas, algunas más complejas y otras más difíciles, pero para todas, la crema dental resulta esencial a la hora de emplear cualquiera.

Es que la pasta dental será efectiva, siempre y cuando los arañazos de tu vehículo no sean tan pronunciados. Para realizar este fácil truco deberás aplicar el dentífrico sobre una tela suave y limpia, asegurándose que la zona a limpiar esté seca. Luego se pasa la tela sobre los rayones y después el paño con agua limpia y pasta dental, según el tamaño de las abolladuras. Se deberá realizar movimientos circulares al momento de frotar la zona dañada.

En caso de que los rayones no sean eliminados con este truco, también se puede acudir a la cera. Para este procedimiento, se debe saber qué tipo de cera utilizar. En el caso de la cera líquida para automóviles, por ejemplo, hay que evitar frotar demasiado la zona dañada, sino hacerlo de forma lenta para que no se estropee y las marcas no sean mayores.

Por último, también hay un ingrediente que te podrá ayudar a limpiar el carro que muy pocos saben. Se trata del repelente para mosquitos que tanto usamos en verano. El procedimiento de aplicado es sencillo y consta de, primero, verter sobre una tela seca una cantidad de repelente de mosquitos. Luego, se limpian los rayones del vehículo con movimientos circulares. Se debe esperar 20 segundos y luego enjuagar con paño limpio.