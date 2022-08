Viral: Sacerdote pateó a un perrito que entró a la misa

Indignación está causando otro hecho más de violencia contra los animales, esta vez, dentro de una iglesia en el Perú. ¿Qué diría San Francisco de Asís si ve a este cura pateando a un perro?

En eso no pensó un sacerdote que se encontraba cumpliendo con la misa en un templo peruano, cuando un lomito entró y se acercó hasta donde estaba el sujeto. Sin importarle nada, pateó al animal hasta hacerlo llorar con la intención de sacarlo del templo.

Si hay algo bueno que sacar del episodio es que un asistente grabó todo y el momento fue difundido en redes sociales y medios de comunicación. En la actualidad, la mejor sanción para los que cometen delitos, violaciones a los derechos humanos y maltrato animal es el poder de las redes.

Debería pedir perdón

“El enojo de las personas que estaban en el lugar fue evidente y en el clip se escucha el asombro que tuvieron luego de ver al padre reaccionar de esta forma”, citó la reseña de El Heraldo de México.

SACERDOTE MIENTRAS BENDECÍA LAS OSTIAS PATEÓ A UN PERRITO DE LA CALLE QUE ENTRÓ AL TEMPLO.



El vídeo que causa indignación y rechazo, por la acción de maltrato del sacerdote de la iglesia Católica al golpear a un perrito callejero se ha vuelto viral. pic.twitter.com/d85U7mvVi8 — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) August 11, 2022

La usuaria @liiy411 acertó en publicar el video en TikTok para visibilizar a los maltratadores, no importa si tienen sotana. Las críticas llueven y muchos claman por un pronunciamiento de la iglesia.

“La religión no hace buenas a las personas”. “El perrito quería demostrar quién es realmente ese padre”. “Pues yo como espectador me levanto y hago roche al sacerdote así me vote de la missmiiiisiiima misa”. “Y los que estaban ahí? estaban ahí solo de espectadores, yo que ellos me levanto y lo dejo a ese sacerdote solito y sin feligreses ¿a ver qué hará?

Cura soberbio

Pese a lo evidente que fue el momento del maltrato, el sujeto insistió que la casa de Dios “está hecha para realizar oración”, a lo que muchos se preguntan ¿cómo puede estar rezando y pateando al mismo tiempo?

En contraste, y para que aprenda bien la lección, el cura debería ver los videos virales de otros sacerdotes que han sido compasivos con los perritos que entran a la misa e incluso, se quedan acostados cerca del altar en medio de bodas o comuniones.

