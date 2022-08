“Marcha por los Bebés” de March of Dimes regresa en modalidad presencial

Ana Isabelle, Madrina de la Marcha por los Bebes de March of Dimes

Luego de más de dos años de pandemia, en los que la ‘Marcha por los Bebés’ se llevó a cabo de manera virtual, March of Dimes (MOD) anuncia que está lista para una marcha presencial en 2022. La ‘Marcha por los Bebés’ será el jueves, 10 de noviembre de 2022, a partir de las 8:00am, desde el Complejo Deportivo de Fajardo. Noviembre es el Mes Mundial de Concienciación por los Nacimientos Prematuros y el 17 de noviembre es el Día Mundial. Esta es la primera vez que el evento ícono del Capítulo de Puerto Rico se lleva a cabo en el Mes Mundial de Concienciación por los Nacimientos Prematuros, y fuera del área metropolitana.

El objetivo del evento es crear conciencia sobre la importancia de que todo bebé nazca a término y sano, y recaudar los fondos necesarios para continuar con los esfuerzos para prevenir los nacimientos prematuros. Es un llamado urgente a tomar acción en pro de la salud de los más pequeños y frágiles.

“La ‘Marcha por los Bebés’, que ya lleva 25 ediciones en la isla, es un movimiento para energizar a todo el país, en el amor por los más pequeños y frágiles. Nuestro propósito es unir a todos los sectores de la comunidad y conectarnos con las familias en el compromiso de proteger a nuestros bebés y honrar a los que han partido. La ‘Marcha por los bebés’ es un movimiento inigualable con el que queremos expresar que jamás nos rendiremos hasta que todo bebé nazca saludable”, afirmó Alma Seda, directora ejecutiva de MOD Puerto Rico.

La misión de March of Dimes es mejorar la salud de mamás y bebés, previniendo defectos de nacimiento, el nacimiento prematuro y la mortalidad de ambos. La prematurez es la primera causa de muerte infantil y causa de múltiples discapacidades físicas y mentales de carácter permanente. Los datos más recientes revelan que 11.6% de los nacimientos en P.R. en 2020, fueron prematuros. Esto es 1 de cada 8. Puerto Rico ocupa la séptima posición en nacimientos prematuros comparado con todos los estados y jurisdicciones de EU. (En la primera década del milenio, ocupábamos la primera posición.)

El Gobierno Municipal Autónomo de Fajardo ha acogido la causa de March of Dimes y su evento ícono, la ‘Marcha por los Bebés’, con mucho entusiasmo y compromiso por la salud de los bebés de Puerto Rico. La primera dama de Fajardo, Diana Méndez, es la presidenta honoraria de la ‘Marcha por los Bebés’ 2022.

“Honrada de colaborar con March of Dimes y su misión de promover la salud de mamá y bebé. Nos place traer el evento a nuestro pueblo y servir como anfitriones de una iniciativa emblemática como lo es la ‘Marcha por los Bebés’, expresó en un mensaje enviado para la ocasión.

Por su parte, Milagros Carballo, presidenta de la ‘Marcha por los Bebés’, quien está a cargo de la recaudación de fondos, dijo: “Estamos muy entusiasmados en poder tener nuestro evento más importante, la ‘Marcha por los Bebés 2022′ en el Municipio de Fajardo y con todo el apoyo que estamos recibiendo del gobierno y empresas privadas. Invitamos al público a que nos acompañe y sea parte de este gran evento”. Carballo dio a conocer que la meta de este año es recaudar $250,000.

Mientras, la familia embajadora de este año es también de Fajardo. Se trata de la familia Cruz Irizarry. Nidia y Noel, padres de Dylan, vivieron días y semanas de mucha angustia temiendo por la vida de mamá y de bebé. Dylan nació a las 29 semanas de gestación, pesando dos libras con 12 onzas y midió 16.5 pulgadas y permaneció en una unidad de intensivo neonatal (NICU, por sus siglas en inglés) 38 días, mientras que mamá sufrió de complicaciones por preclampsia.

La Madrina de la ‘Marcha por los Bebés’ es la afamada cantante, bailarina y actriz, Ana Isabelle, quien viajará a la Isla en noviembre para estar presente en el evento. Ana Isabelle estuvo presente en la Conferencia de Prensa, y dijo sentirse muy contenta de ser la Madrina del evento y de apoyar a March of Dimes por el gran trabajo que realizan por todos los bebés.

El Dr. Juan L. Salgado, Síndico Nacional y presidente de la Junta de directores de March of Dimes en Puerto Rico, manifestó su agradecimiento a los que año tras año han apoyado a MOD y a los nuevos aliados de la causa. “Queremos agradecer a todos los que, durante años, han apoyado y continúan respaldando la misión de la organización y le damos la bienvenida a los que se unen por primera vez. Cuanto hagamos por los más pequeños hoy, repercutirá en un mejor futuro para nuestro país”, dijo el galeno.

El evento contará con la participación artística de Marileyda Hernández, cantando la canción tema de la ‘Marcha por los Bebés’. Los más pequeños podrán deleitarse con personajes infantiles; Héroes Reales de Puerto Rico; la Payasa Floritina y diversidad de juegos, manualidades, y hasta una “carrera de súper héroes” donde los niños serán los protagonistas. El público que se dé cita también podrá disfrutar de meriendas y bebidas no alcohólicas libre de costo, cortesía de los auspiciadores.

Entre los animadores del evento se encuentra el locutor, Anibal Ribot, voluntario de March of Dimes por más de 25 años y la cantante Michelle Brava, además de la comunicadora Sheryll Pérez, quien fungió como maestra de ceremonias para la Conferencia de Prensa.

Se espera la participación de aproximadamente 3,000 personas en la ‘Marcha por los Bebés’ 2022 quienes estarán marchando aproximadamente dos millas desde el Complejo Deportivo de Fajardo, regresando al lugar de origen donde se celebrará un evento familiar. Equipos de Caminantes constituidos por grupos de familias, empresas, instituciones educativas y de salud, y organizaciones de base comunitaria, son algunos de los grupos que se espera marchen el 10 de noviembre. De igual manera, March of Dimes cuenta con la participación especial de un gran grupo de jóvenes de toda la isla de la organización FBLA Puerto Rico, cuya marcha anual por los prematuros se unirá a la del Capítulo de Puerto Rico de March of Dimes. FBLA Puerto Rico es un aliado nacional de la misión de March of Dimes, y ha estado realizando la “Marcha por los prematuros” por más de una década.

Para lograr la meta de recaudación de fondos la entidad busca auspicios para el evento y equipos de caminantes que aporten un donativo con su inscripción. También está promoviendo la campaña de ‘estampitas’ de March of Dimes; construyendo “Murales de Esperanza por los Bebés de Puerto Rico” y el público puede realizar un donativo a March of Dimes a través de ATH Móvil (787)671-4818, o enviando un cheque a March of Dimes, 40 calle Ponce, Urb. Pérez Morris, San Juan, PR 00918. Además, el público puede adquirir artículos de promoción como camisetas, capa de súper héroe para niños y pulseras, entre otros. Para registrarse para el evento, puede visitar el sitio www.marchforbabies.org/event/puertorico .

Para más información puede llamar al (787) 602-6942 o al (787) 671-4818, y visitar la página de Facebook March of Dimes San Juan PR.