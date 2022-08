Las mujeres adultas aman los tenis y los suecos

Más allá de la moda y tendencias la mujer boricua ama la comodidad. Tomando esto en consideración, la empresaria Janiushka Durán diseñó una colección de zapatos para las damas que gustan sentirse “bellas y cómodas”, y para “cuando salgan de casa regresen con el calzado puesto”.

Esta es la manera en que la propietaria de las tiendas Janiushka presenta su línea de calzado.

“Llevo 18 años en el mercado estudiando lo que la mujer boricua le gusta; sentirnos bellas, fabulosas, pero también cómodas. Mas allá de las tendencias en términos de estilo y colores, me enfoco en que el calzado sea cómodo. Me gusta que cuando salgamos no importa las horas que estemos fuera de la casa, lleguemos cómodas y sin dolor en los pies”, describió Durán.

Las colecciones de calzado integran sandalias, plataformas, tacones, tenis y suecos.

Referente a la variedad de estilos, destacó que las adultas mayores aman los tenis y los suecos. “Ellas están amando nuestra línea de suecos por los colores y comodidad. Prefieren el rose gold, negro y el crema, pero también tenemos colores vivos para que se sientan rejuvenecidas”, detalló. Asimismo enfatizó que “es un buen momento para que toda mujer pueda sentirse segura con un calzado bonito pero sobre todo cómodo”.

De acuerdo con Durán, otro estilo de calzado que las damas prefieren son las plataformas para lucir “más elegantes pero cómodas”.

“El tenis es el campeón pero las plataformas que diseñamos no son ni muy altas, ni muy bajitas, y te permite sentirte elegante y cómoda”, recomendó la experta.

Además de los zapatos, en sus tiendas ubicadas en San Juan, Hatillo, Manatí, Aguadilla y Mayagüez, se pueden adquirir accesorios y ropa de todas las tallas, hasta tallas grandes.

Janiushka Durán también es la presidenta de Mujer Brilla una organización sin fines de lucro localizada en el norte de Puerto Rico. Durán utiliza sus plataformas de redes sociales para motivar a otras mujeres para que puedan alcanzar sus metas profesionales.