Artista puertorriqueño es becado por la Escuela del Instituto de Arte de Chicago

El joven boricua José Ángel Báez Christopher, mejor conocido como Bafrro, fue galardonado con una de las más prestigiosas becas para una residencia de arte en la School of Art Institute of Chicago (SAIC).

De Mayagüez para el mundo, Bafrro cursará próximamente un programa intensivo en Ox-Bow, residencia de arte en la Escuela del Instituto de Arte de Chicago, institución que ofrece becas para fomentar y mantener un refugio para nutrir el proceso creativo en el campus, y así los artistas continúen la ruta hacía sus metas con libertad artística.

“Al principio, cuando comencé a experimentar con mi arte, no sabía lo que hacía, solo me divertía con la pintura y el lienzo. Mirar atrás y darme cuenta de todo lo que he logrado es un sueño”, expresó.

Bafrro agradece las oportunidades que le ha brindado Puerto Rico para desarrollarse y poder expresar su arte.

Báez tiene como propósito no solo crecer como artista, si no también ayudar a otros en su camino. “Hay mucho talento aquí en Puerto Rico que no está expuesto, quiero ayudarlos, conseguir representación y construir audiencia. Mi misión no es solo conmigo, quiero inspirar a otros artistas a desarrollar su trabajo”, comentó.

“El arte es una forma de entenderme a mi mismo. Mi abuelo solía dibujar muchos patrones, mi obra de arte es muy parecida. Mi familia es muy creativa, pero ninguno logro usar sus talentos porque trabajan mucho, yo quiero romper ese patrón y trabajar más en mis talentos”, expuso.

José Ángel lleva explorando el arte desde sus 18 años, inspirado por el expresionismo abstracto. Ha hecho un sinnúmero de exposiciones en galerías de su natal Mayagüez donde invita a otros artistas, “Siempre estoy rodeado de otros artistas para poder aprender de ellos” dijo. En su trayectoria han escrito artículos sobre él en la Revista Vogue UK, ISEDA y CNN.

La Escuela de Arte y Residencia de Artistas Ox-Bow fue fundada en 1908 por los artistas Frederick Fursman y Walter Marshall Clute. La misión fundamental es proporcionar una comunidad y un laboratorio para la experimentación artística.

Para más información de José (Bafrro) pueden acceder a su Instagram: @bafrro