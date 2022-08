Estos son los beneficios de tomar cerveza con moderación en tu vida cotidiana

Tras haber celebrado el día de la cerveza este pasado viernes 5, venimos a hablarte de los beneficios que trae consigo la bebida predilecta de muchas personas y culturas alrededor del mundo; un cariño que se extiende de tal forma que se decidió un día para celebrarla.

Es que, aunque es importante señalar que el consumo en exceso traerá varios problemas a tu salud e incluso podría afectar tu calidad de vida y como te desempeñas en tu día a día o como desarrollas tus relaciones, beber cerveza también te ayudará en algunas cosas.

Es por esto que en esta oportunidad te contaremos algunos de los beneficios que ha comprobado la ciencia que trae el consumo de cerveza con moderación:

Menor riesgo de ataque cardíaco

De acuerdo con una de las universidades más prestigiosas del mundo como lo es Harvard, un estudio arrojó que la cerveza contiene polifenoles, los cuales pueden ayudar a prevenir la enfermedad de las arterias coronarias, la afección que provoca los ataques cardíacos.

Vitamina B

Un estudio realizado por The American Journal of the Medical Sciences, señaló que el tomar cerveza con moderación, brindará al organismo más cantidades de vitamina B que el propio vino tinto.

“El contenido de antioxidantes de la cerveza es equivalente al del vino, pero los antioxidantes específicos son diferentes porque la cebada y el lúpulo utilizados en la producción de cerveza contienen flavonoides diferentes de los de las uvas utilizadas en la producción de vino”, señalaron los especialistas.

Reduce el riesgo de padecer diabetes

Por último, un estudio realizado en Dinamarca explicó que el tomar cerveza en un lapso de 3 a 4 días a la semana de manera moderada está asociado con menor riesgo a padecer diabetes, incluso después de tener en cuenta el consumo promedio de alcohol semanal, puesto que las personas que tomaban de 5 a 6 cervezas durante este lapso de tiempo tenían un riesgo 21% menor de padecer esta enfermedad crónica.