Mujer que se volvió viral por la frase “vistima”, confesó que sufrió por las burlas

Las redes sociales han servido para que muchas personas salten a la fama sin querer, gracias a palabras o frases que han dicho, como el caso de Elizabeth Ogaz, quien se hizo famosa por decir la palabra “vistima”.

La mujer originaria de chile se hizo viral durante una entrevista para un programa de televisión.

En lugar de referise a una víctima, la chilena mencinó la palabra “vistima”, lo que hizo más gracioso su testimonio.

Y es que, Ogaz se refirió al momento que vivió con Sergio Jadue, un directivo que fue procesado por corrupción por el escándalo de “FIFA Gate”.

La mujer habló del maltrato que sufrió como empleada doméstica, por lo que le pidió a María Inés Facuse, entonces pareja de Sergio, no hacerse la “vistima”.

Las burlas afectaron su vida

Sin embargo, meses después, Elizabeth se volvió viral, ya que su testimonio salió en redes sociales, llegando a muchos rincones del mundo.

Para Ogaz no era nada gracioso lo que estaba viviendo. De hecho, confesó que su autoestima se fue para abajo.

La empleada doméstica explicó que tenía un problema con su dentadura, motivo que la orilló a prononciar mal la palabra.

El esposo de Elizabeth señaló que cuando salía a la calle debía acompañarla, pues las personas se burlaban mucho.

Incluso, por momentos, Ogaz se sentía muy deprimida, al grado de que pasaba varios días llorando.

“Esto para mí no es gracioso. Yo tengo un problema con mi dentadura y pronuncio mal muchas palabras. Yo pronuncié mal la palabra y la gente se burló de mí, incluso sacaron un reggaetón. Cuando voy caminando me cantan. Mi diabetes se agudizó, mi autoestima se bajó, entonces a mi me duele que me molesten, porque yo no le hago el mal a nadie”, comentó durante un programa de televisión.

Los primeros meses fueron complejos, puesto que su salto a la fama la había afectado más que beneficiar.

Pero su panorama cambió tiempo después, ya que el gobierno de Chile le ofreció una ayuda para arreglarse la dentadura. Incluso, la auxiliaron en la búsqueda de una nueva casa, con la intención de mejorar su calidad de vida.

Para 2020, Elizabeth fue contratada por la empresa de telefonía WOM, por lo que protagonizó un comercial, en el que cantó un remix de su palabra famosa, “vistima”.