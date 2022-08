Fundación Ángel Ramos y ASPPRO generan diálogo sobre la historia de las comunicaciones en la semana de la prensa

Con el interés de exaltar figuras en la historia de Puerto Rico cuyo legado hoy día es modelo de creatividad, visión e inspiración, la Fundación Ángel Ramos (FAR), en colaboración con Radio Isla 1320, la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) y los organizadores de la exhibición Esta es mi radio… cien años de historia en Puerto Rico, celebró el pasado domingo, 31 de julio de 2022 el Conversatorio Ángel Ramos y la historia de las comunicaciones en Puerto Rico. El evento —celebrado en el Día del periodista— sirvió además como apertura a la serie de actividades educativas que coordina la ASPPRO durante la Semana de la Prensa.

La actividad se llevó a cabo a las dos de la tarde en la sede de la exhibición que conmemora el centenario de la radio puertorriqueña, un esfuerzo liderado por el cineasta y profesor de comunicaciones Luis Molina Casanova. Los panelistas fueron Damaris Suárez, presidenta de la ASPPRO y una de las mujeres con mayor trayectoria en la radio nacional; Mario Roche Morales, académico, actor y autor del más reciente libro acerca de la historia de la radio en Puerto Rico, titulado Un país que se escucha y el comunicador y profesor Eduardo Lamadrid, autor de la única tesis académica y universitaria dedicada a la figura de Ángel Ramos. La moderadora fue la periodista Ana Teresa Toro. El conversatorio se transmitió en directo a través de Radio Isla 1320 y está disponible a través de la sección de vídeos de Facebook de las páginas de la Fundación Ángel Ramos y de Radio Isla; igualmente está disponible a través del canal de YouTube de la FAR, para que sirva como herramienta educativa y de reflexión para estudiantes de comunicaciones, profesores y para amantes de la historia de nuestro país.

A lo largo de una hora de conversación los panelistas repasaron no solo los apuntes biográficos más notables de la vida de Ramos, sino el modo en que las industrias de medios que se forjaron bajo su liderazgo continúan hablándole al país hasta el presente.

“Ángel Ramos nace en Manatí el 30 de enero de 1902, hace 120 años… Cuando se muda al Viejo San Juan y comienza a trabajar en el periódico El Mundo, recién inaugurado entonces, trabaja en distintos ámbitos. Se destaca como compaginador y corrector de pruebas, como reportero, traductor, gerente de anuncios clasificados y comerciales, editor, gerente de circulación, gerente general y administrador del rotativo. Todo esto en apenas cuatro años”, destacó Lamadrid toda vez que celebró la conciencia que tuvo Ramos al adquirir el periódico junto al periodista José Coll Vidal, pues para él “era muy importante que el periódico quedara en manos puertorriqueñas”. “Él creía en el poder de la palabra y en el valor de una prensa libre, por eso además impulsó la carrera de muchos jóvenes periodistas que fueron a estudiar becados por él a la Universidad de Columbia”, añadió.

Para Damaris Suárez ese punto es fundamental pues, “hoy día hemos perdido la televisión, por ejemplo, los dueños no son puertorriqueños y lo que vemos allí no refleja la realidad de nuestro país. No hay referentes como los hubo antes, se prefiere lo enlatado. Mientras que, en la radio, aún hay mayor presencia y si queda alguna duda, cuando pasó el huracán María y todo se cayó, la radio fue la única que se mantuvo allí”.

De otra parte, Mario Roche resaltó el hecho de que Ramos “fue un visionario que tuvo muy claro desde el principio lo que ya hoy tenemos asumido con mucha naturalidad: la digitalidad, el multimedia, la convergencia mediática, la posibilidad de contar una historia, de ofrecer información que le sea de utilidad al público, a través de distintos vehículos, pero siempre con esa convicción y sentido de la responsabilidad social”.

Roche recordó además las palabras de Juan Ortiz Jiménez, primer director de noticias de WKAQ a quien entrevista en su más reciente libro, y quien le dijo: “con la radio Puerto Rico comenzó a hablarse a sí mismo”. A su juicio, esto tiene una carga simbólica y un contenido que se identifica con la idiosincrasia y con la cultura puertorriqueña que ha sido fundamental en el modo en que el país se reconoce a sí mismo y va forjando su conversación nacional.

“Don Ángel Ramos fallece a destiempo en el 1960 a los 58 años, pero su viuda, Tina Hills, ha logrado mantener su legado a través de la Fundación Ángel Ramos que, mediante la inversión filantrópica, impulsa la movilidad social a través de la inversión en organizaciones que sirven al país en las áreas de educación, arte y cultura, así como de bienestar social. Ese capital nativo que Ramos logró gestar, décadas después de su fallecimiento continúa sirviéndole al país, transformado vidas y abriendo caminos para miles de puertorriqueños. Su historia nos inspira todos los días y por eso hemos querido aportar a que más personas le conozcan y se inspiren por todo aquello extraordinario que los puertorriqueños somos capaces de hacer”, aportó la directora ejecutiva de la FAR, Laura López.