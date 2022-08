Ayuda Legal Puerto Rico celebra el IV Encuentro Hacia una Recuperación Justa

El 4 y 5 de agosto, la organización de trabajo legal comunitario Ayuda Legal Puerto Rico celebra su IV Encuentro Hacia una Recuperación Junta. La actividad contó con la participación de casi cien (100) personas, representantes de entidades, grupos y comunidades en Puerto Rico y Estados Unidos. El denominador común de todos los paneles fue la lucha por el derecho a permanecer, ante la amenaza de desplazamientos por la crisis climática y el lento estado de la reconstrucción post-desastre.

“Mientras nos acercamos a este quinto aniversario, encontrarnos y reflexionar sobre la política pública que necesitamos para que el dinero de asistencia llegue a donde debe llegar, de forma equitativa, y que existan condiciones justas para poder quedarnos o regresar a Puerto Rico es urgente.” señaló la licenciada Ariadna Godreau-Aubert, fundadora y directora de Ayuda Legal Puerto Rico. “El llamado común es a transformar la toma de decisiones sobre recuperación, vivienda y justicia climática para evitar desplazamientos. Las comunidades, la gente afectada por inundaciones, huracanes y terremotos, deben liderar estos procesos de reconstrucción y mitigación. El gobierno ha demostrado una y otra vez que no es capaz de hacerlo.” acotó Godreau Aubert.

Los paneles atendieron diversidad de temas relacionados a justicia climática y derecho a la vivienda. Sirvieron como foro para hallazgos importantes sobre vulnerabilidad social, el saldo pendiente en relación al uso de fondos de recuperación y la necesidad de una perspectiva de futuro que promueva la justicia energética, alimentaria y de techos. Además de líderes, participaron analistas y creadores de política pública para ampliar la discusión sobre las estrategias legislativas necesarias para el derecho a permanecer.

“Las narrativas actuales nos señalan y nos culpan. Nos culpan y juzgan de hasta no poseer un título propiedad de nuestra casa” señaló Mariangelie Ortiz, coordinadora de Enlace Comunitario de la Maraña. Al mismo tiempo, la analista Jennifer Hinojosa del Centro de Estudios Puertorriqueños de CUNY, menciona que “Puerto Rico ni siquiera es parte de mucha de la recopilación de datos que lleva a cabo el gobierno federal, lo que hace la necesidad en la Isla invisible”. Las respuestas están en los procesos de rendición de cuentas, organización comunitaria, solidaridad con pueblos del Caribe y estudios creados por las comunidades, como aportaron representantes de las comunidades de Ayuda Legal Puerto Rico, Loíza, Comuna Caribe y Taller Salud.

El IV Encuentro reunió a representantes de pueblos como Loíza, Vieques, Toa Baja, Lares, Comerío y San Juan, entre otros. Además, convocó a organizaciones que han liderado trabajo contra desastres en jurisdicciones como Louisiana, New Jersey y Texas. Entre las organizaciones representadas se incluyen a Taller Salud, el Festival de Cine y Derechos Humanos de Vieques, el Departamento de la Comida, FITCAS, la Maraña, Amigos del Mar, Hispanic Federation, la Clínica Legal Psicológica, Maria Fund, Para la Naturaleza, el National Low Income Housing Coalition, University Network for Human Rights, University of Central Florida, Texas Appleseed, y Fair Share Housing Center, entre muchas otras.