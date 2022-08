Universidad de California Riverside encuentran una molécula clave para eliminar la calvicie

Aunque hay algunas marcadas diferencias entre ambos sexos, la calvicie puede afectar a cualquier tipo de persona. Es cierto que el problema por lo normal se presenta primero en hombres a partir de los 25 años, no obstante, es bueno aclarar que está comprobado científicamente que las mujeres también pueden sufrir de aceleración de caída capilar.

Una nueva investigación precedida por la Universidad de California Riverside, determinó haber encontrado una fundamental molécula que controlaría cuándo se dividen las células de los folículos pilosos y cuándo mueren, características que aseguran ser de vital importancia ya que “esa muerte del folículo es la que provoca que los cabellos ya no vuelvan a crecer nunca más tras un ciclo de crecimiento concreto. El folículo se va para siempre”.

Tanto los hombres como las mujeres pueden experimental caída del cabello. Foto: bine.com/images.

Hallazgo

Qixuan Wang, autora principal de la investigación, dio varios detalles específicos en una entrevista al medio Health que ayuda a entender un poco más de qué trata la compleja y extensa investigación que ayudaría en un futuro no tan lejano a millones de personas alrededor de todo el mundo.

“Este descubrimiento no solo podría tratar la calvicie, sino también acelerar la cicatrización de las heridas, ya que los folículos son una fuente de células madre. Si los niveles de TGF-beta permanecen estables, el organismo dispondrá en todo momento de una reserva suficiente de estas células, que tienen la capacidad de diferenciarse en distintos tipos de tejidos para reparar aquellos dañados”.

Así mismo, Wang continuó citando el ejemplo que: “en las películas de ciencia ficción, cuando los personajes se curan rápidamente, la idea es que lo han hecho controlando células madre. En la vida real, esta nueva investigación nos acerca a comprender el comportamiento de las células madre para controlarlas y acelerar la curación de las heridas, además de erradicar la calvicie”.

Algunos factores de la pérdida de cabello

La caída del cabello puede ser parcial o general y la otra clasificación es si son cicatrízales o no cicatrízales. Cuando es parcial el pelo se cae y no vuelve a crecer, mientras que las no cicatrízales son las más comunes, es decir, esos redondeles conocidos como alopecia areata.

Otra caída de pelo es conocida como tricotilomanía, basada en una expresión de tensión y estrés. También están las caídas localizadas, pero con cicatriz, que se dan en el contexto de ciertas enfermedades como el lupus, donde se pierden lamparones de pelo y que requieren un tratamiento rápido ya que, de lo contrario, el folículo queda tapado por una cicatriz y no vuelve a crecer más.