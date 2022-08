¿Cómo lograr que tu hijo duerma solo? Aquí te ofrecemos algunos consejos

Muchos padres creen que el niño sufrirá si se aleja de ellos por la noche o que puede pasarle “algo malo” si no está a su lado. Por eso, alargan demasiado el momento de la separación, haciendo que el niño desarrolle el hábito de dormir con ellos.

A continuación, te presentamos algunos consejos que nos ofrece el portal etapa infantil:

Cuanto antes lo hagas, más fácil será

Ya a los seis meses el bebé debe dormir en su cuarto. Foto: bing.com/images.

Cuanto antes enseñes a tu hijo a dormir en su propia cama, más sencillo será el proceso de aprendizaje. De hecho, a partir de los seis meses, cuando se introducen los alimentos sólidos en su dieta, el bebé no necesitará alimentarse por la noche y puede dormir varias horas seguidas, por lo que puedes pasarle a su cuarto.

Ser consistente en la decisión

Si ambos han decidido que el niño debe dormir en su cama, deben mantenerse firme. Alrededor de los 2 años, cuando el niño ya camina y se retiran los barrotes de la cuna, es normal que se baje y vaya al cuarto de los padres, pero es importante que uno de éstos lo devuelva a su cuarto.

No hacer excepciones

Las excepciones confunden al niño, que no comprende por qué en algunas ocasiones le dejan dormir con sus padres y otras veces no. Si el pequeño tiene una pesadilla y se despierta asustado, lo más conveniente es que vayas a su habitación y le consueles, pero que no le lleves a tu cuarto.

Rutina relajante

Un baño relajante antes de dormir es ideal. Foto: bing.com/images.

Si el niño se siente tranquilo en el momento de acostarse, mostrará menos resistencia a quedarse solo. Por eso, es conveniente que instaures una rutina relajante antes de ir a la cama, como un baño caliente, cantarle una canción o leerle un libro.