Cría a una hija fuerte con amor propio: lecciones que debes darle para que no le afecten las críticas

Siempre es importante como madre darle a tu hija las mejores herramientas para que se ame, valore, y sepa lo mucho que vale,y que es hermosa y perfecta tal cual es.

El amor propio es muy difícil de trabajar, pero si llenas a tu hija de confianza, seguridad, y palabras poderosas, crecerá siendo una mujer segura de sí misma , con alta autoestima, a la que no le afectarán las críticas.

Y es que vivimos en un mundo donde la sociedad es muy cruel, tanto mujeres como hombres se dedican a criticar a las mujeres por su físico, creando inseguridades y traumas.

Por eso, es muy importante que refuerces su amor propio desde pequeña, para que siempre se sienta hermosa y poderosa, y no crea lo que digan los demás.

Hija: lecciones que debes darle para que se ame tal cual es, sin importar las críticas

Nunca te compares con nadie

Una gran enseñanza que debes darle a tu hija desde pequeña es que nunca se compare con otras mujeres, ni permita que nadie lo haga.

Cada mujer es única, valiosa y perfecta como es, así que no debe ver las cosas que otras tienen y ella no, y sintiéndose mal consigo misma, al contrario, debe valorar siempre lo que es y amarse.

Enséñale que es hermosa tal cual es

Todas las mujeres somos hermosas y únicas, otra puede tener algo que tú no, y tú algo que la otra no y eso es lo que nos hace únicas y perfectas, así que esa es una enseñanza vital que debes darle a tu hija.

Cuando alguien intente criticarla, ella sabrá que no debe prestarle atención, pues es hermosa con lo que es y al que no le guste, pues que no la mire y listo.

Cultiva su amor propio

El amor propio es algo que se cultiva desde pequeña así que llena de mucho amor, confianza, y seguridad a tu hija.

Si crece convertida en una mujer fuerte y segura de sí misma y de lo hermosa que es, cualquier crítica o ataque que reciba le resbalará y no le afectará en nada.