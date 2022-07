Reconocida estilista estrena un nuevo espacio de emprendimiento comunitario en Santurce

La reconocida estilista puertorriqueña Laura Teresa Feliciano, mejor conocida como Laura OM, estrena un nuevo espacio de emprendimiento comunitario en Santurce que lleva por nombre Angelina.

El innovador centro comercial abrió sus puertas en un restaurado edificio histórico de la Avenida Ponce de León. En el edificio de dos pisos se podrán encontrar sus salones de belleza OM Studio y Rizo Adentro, la tienda de marcas locales Tereques, la cafetería Cafelera, la heladería Vía Láctea y otras áreas para actividades culturales y artísticas.

“A lo largo de mi carrera me he sentido bendecida por contar con el apoyo de tantas personas que me han ayudado de distintas maneras a seguir creciendo, evolucionando y emprendiendo. De igual modo quiero ayudar a otras personas a que sigan creciendo y desarrollando sus marcas y empresas. Tengo la misión de continuar aportando a la sociedad brindando oportunidades de empoderamiento y crecimiento no solo a los pequeños comercios sino a todo lo que contribuya y tenga un impacto multiplicador en el bienestar social de la comunidad. Necesitamos más espacios como Angelina. Siento que este es el futuro de Puerto Rico y Santurce”, expresó Laura OM, que para este proyecto escogió el nombre de su abuela como un reconocimiento a las mujeres pilares de su familia.

Angelina es un concepto que promueve el emprendimiento y la colaboración. En su segundo nivel, se encontrarán espacios que ayuden al bienestar colectivo de la comunidad santurcina desde un aspecto artístico y cultural. Con Angelina, Laura también desea darle la oportunidad a artistas emergentes y gestores culturales para que integren el arte, la cultura y estilos de vida saludable a través de actividades, presentaciones, galerías y exhibiciones. Durante su apertura se realizó una exposición artística de Doribela Paz y Arte. Asimismo, se planifica integrar una tienda holística y espacio alternativo de masaje terapéutico.

“Este lugar mágico, además de darle una casa fija a mi primer negocio, OM Studio, también provee un sitio seguro y sustentable para nuevos negocios. Angelina es un espacio colaborativo en el que convivirá una comunidad de empresarios y artistas emergentes con la visión de crecer y aportar a la comunidad”, resaltó la reconocida estilista sobre sobre el edificio que tomó cuatro años en ser restaurado.

Con una trayectoria de más de 20 años, Laura OM se ha destacado como una empresaria en serie que ha incursionado en distintas industrias como la moda, gastronomía, bienes raíces y en el mundo de la belleza. Su primer negocio fue OM Studio, con el que marcó un cambio permanente en el mundo de la cosmetología y los paradigmas de la belleza en Puerto Rico. Laura es especialista en cabellos rizos y desarrolló un movimiento en Puerto Rico para mantener el cabello rizo natural, logrando que sus clientes y figuras de la industria la proclamaran la Reina de los Rizos. Para atender la gran necesidad de productos profesionales para este tipo de cabello, Laura desarrolló los productos OM My Goodness y Maranta Power. Actualmente ambas líneas se venden a nivel local e internacional.

Los salones de belleza OM Studio y Rizo Adentro abren de lunes a sábados desde las 9:00am hasta las 7:00pm. El coffeeshop Cafelera abre de lunes a viernes desde las 8:00am hasta las 2:00pm y sábados hasta las 4:00pm. La tiendita Tereques abre lunes desde las 10:00am hasta las 3:00pm y de martes a sábado hasta las 6:00pm. La heladería Vía Láctea abre de lunes a sábados desde las 12:00pm hasta las 7:00pm.

Para más información sobre Angelina puede encontrar sus redes sociales en Facebook e Instagram como Angelina Santurce.