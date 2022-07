Primera mujer bióloga boricua recibe prestigiosa beca de NOAA

La estudiante doctoral Fabiola Rivera Irizarry, del Departamento de Biología de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, e Investigadora Asociada de la Sociedad Ambiente Marino, acaba de recibir la prestigiosa beca Dr. Nancy Foster Scholar, de la Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

Esta beca asciende a un total de $196,000 y se extiende a lo largo de tres años.

Fabiola Rivera Irizarry es la primera mujer puertorriqueña en ganar dicha beca, también es la primera estudiante cursando estudios graduados en Puerto Rico que gana la misma con un proyecto de investigación que se está llevando a cabo en la Isla.

El Dr. Nancy Foster Scholarship Program es una beca de NOAA dentro de la División de Santuarios Marinos Nacionales. División que se encarga de proteger y manejar Áreas Marinas Protegidas que son consideradas Santuarios Marinos Nacionales y Monumentos Marinos Nacionales. Protegen alrededor de 620,000 millas cuadradas de aguas marinas y de los Grandes Lagos de Estados Unidos, para un total de 15 santuarios marinos nacionales.

Alrededor del año 2010 esta beca la ganó el estudiante Jan Vicente, primer puertorriqueño en ganar la misma, pero siendo estudiante graduado de una universidad estadounidense.

“El ganar esta beca representa un logro grandioso, no tan solo para mí, sino para la organización sin fines de lucro para la cual trabajo Sociedad Ambiente Marino (SAM), y para Puerto Rico. En los pasados nueve años me he dedicado a la conservación y restauración de arrecifes de coral en Puerto Rico. La mayoría de dichos trabajos los realicé a través de la SAM. Solicité esta beca con el propósito de continuar mi misión con el mar y atender la emergencia ecológica a la cual nos enfrentamos en la Isla y el Caribe con la enfermedad de pérdida de tejido de coral duro (SCTLD, por sus siglas en inglés), y a la vez buscar una fuente de apoyo que me permitiera culminar mi doctorado”, comparte Fabiola, quien ya posee una Maestría en Biología habiéndose especializado en la Eco-fisiología de los Corales.

“Consciente de que sería un proceso extremadamente competitivo a nivel de todo Estados Unidos, confié en mis méritos académicos y profesionales como bióloga marina boricua y me lancé con toda la esperanza del mundo de convertirme en una “Dr. Nancy Foster Scholar”. Y así fue. Soy una de solo siete personas galardonadas con esta beca en todos los Estados Unidos. “Me llena de mucho orgullo ser la primera mujer puertorriqueña en lograr obtener esta beca y evidencia la importancia de la participación de las estudiantes en las disciplinas STEAM (ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas). Siento que esta oportunidad abre las puertas para otras mujeres estudiantes en Puerto Rico con intereses en carreras en las Ciencias Marinas. Esta beca estará financiando mi doctorado y brindará apoyo al proyecto de investigación que estoy ya llevando a cabo en la Isla a través de la SAM”, continuó diciendo Fabiola.

“Mi disertación doctoral titulada: “Stony coral tissue loss disease (SCTLD): An integrative study for the management and conservation of the reef-building coral Pseudodiploria strigosa”, la desarrollo en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, bajo la mentoría del Dr. Edwin A. Hernández Delgado, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Naturales-Programa Interdisciplinario, y del Departamento de Ciencias Ambientales, así como de la Dra. Elvira Cuevas, profesora e investigadora del Departamento de Biología. En la UPR dicho proyecto se desarrollará a través de una colaboración entre el Centro para la Ecología Tropical Aplicada y Conservación (CATEC) y la SAM. Su proyecto consiste en estudiar la dinámica demográfica de la enfermedad de pérdida de tejido de coral duro en los corales cerebro, a través de la caracterización en el tiempo y espacio del impacto de esta condición en los arrecifes de coral alrededor de Puerto Rico. Además, estudiaré el desempeño demográfico de los corales. Además, investigaré la dinámica de los microbiomas (comunidades microbianas) de los corales. Para ello integraré en el proyecto análisis espaciales y evaluaré e implementaré estrategias de restauración ecológica para las especies más afectadas por el SCTLD.”, explicó.

“La base preliminar del proyecto la estoy desarrollando a través de la Sociedad Ambiente Marino, bajo la mentoría del Dr. Edwin A. Hernández Delgado, investigador principal, y con el apoyo de los científicos de SAM, Samuel E. Suleimán Ramos y el Dr. Alex Mercado Molina. Estas tres personas han sido clave en mi desarrollo como científica y juegan un rol importante en el progreso de mi investigación. Ahora con el apoyo importante de la Dra. Cuevas, Directora de CATEC, y mediante esta beca lograré encaminar el proyecto”, compartió Rivera Irrizary

“La información que se generará a través de su proyecto es altamente necesaria para desarrollar estrategias de manejo efectivas a nivel Isla y de la región del Caribe para la conservación y restauración de los arrecifes de coral. Esto posiciona a la SAM y a la UPR como punta de lanza en la investigación sobre el impacto del SCTLD en los arrecifes de coral del Caribe”, menciona por su parte el Dr. Hernández. “Por esta razón, también estaré trabajando mano a mano con los científicos de NOAA que manejan el Santuario Marino Nacional de los Cayos de la Florida. Esto significa que, con mucho orgullo, esta puertorriqueña estará plantando bandera en Florida y demostrando que en Puerto Rico hay científicos marinos que hacemos buena ciencia, de calidad y muy necesaria para el manejo y conservación de los arrecifes de coral de todo el Caribe. Para mí es un honor representar a mi Isla, a la SAM, a la Universidad de Puerto Rico y a la mujer puertorriqueña en la ciencia. Agradecida de mi hijo, mi familia, mis mentores y todos los que siempre me han apoyado y creído en mí”, expresó la joven bióloga.

“En la Sociedad Ambiente Marino nos sentimos muy orgullosos y contentos de que una de nuestras estudiantes doctorales que lleva una muy buena trayectoria en nuestra organización haya sido merecedora de un reconocimiento tan distintivo como es la beca Dr. Nancy Foster de la NOAA. Es motivo de celebración una distinción tan importante para validar el compromiso que tenemos en la Sociedad Ambiente Marino con los futuros profesionales de nuestro País en hacer lo mejor de sí para la protección de nuestras costas”, expresó Samuel Suleimán, Director Ejecutivo de la SAM. “Es un orgullo para la SAM el que uno de nuestros miembros reciba tan prestigiosa beca. Una de nuestras metas es adiestrar a la próxima generación de profesionales que ayudarán a conservar y restaurar nuestros recursos marinos. El logro de Fabiola es indicativo de nuestras capacidades para tal fin”, concluyó el Dr. Alex Mercado Molina, Presidente de la SAM.

Para obtener más información sobre Fabiola, su proyecto y sobre este comunicado se pueden comunicar con ella al correo electrónico fabiolarivera@sampr.org y seguirla en su página profesional de Instagram (@tu.biologa.marina.favorita) donde estará compartiendo sus experiencias como bióloga marina y como Dr. Nancy Foster Scholar. También se pueden comunicar con su consejero de tesis, el Dr. Edwin Hernández Delgado (edwinhernandez@sampr.org) o a través de la SAM (sam@sampr.org) .