The St. Regis Bahía Beach Resort, el Condado Ocean Club y el Condado Vanderbilt entre los 5 mejores resorts de Puerto Rico

Los hoteles The St. Regis Bahía Beach Resort, Condado Ocean Club y Condado Vanderbilt recibieron nuevamente el reconocimiento de la revista de viajes Travel + Leisure entre los mejores resorts en Puerto Rico, con las posiciones 2, 3 y 4, respectivamente. La terna de hospederías galardonadas con el Travel + Leisure 2022 World’s Best Award son propiedad y administradas por Paulson Co.

The St. Regis Bahía Beach Resort el primer hotel cinco estrellas y cinco diamantes de Puerto Rico, ha sido reconocido en segunda posición con una puntuación de 91.13. Este es el doceavo año consecutivo en el que esta propiedad ha sido premiada por Travel & Leisure.

“Nos honra recibir nuevamente este reconocimiento de la prestigiosa revista de viajes Travel + Leisure, sobre todo porque refleja la opinión de quienes han sido nuestros huéspedes durante el pasado año. Como las razones por las que nos consideran entre los mejores resorts, los huéspedes resaltaron el cometido de nuestro equipo en darles una bienvenida cálida, un servicio de excelencia y en mantener nuestras instalaciones impecables. Esa es nuestra mayor satisfacción y por eso comparto este galardón con el extraordinario grupo de profesionales que lo hacen posible,”, dijo José M. Torres, gerente general de The St. Regis Bahía Beach Resort.

Con un puntaje de 90.44, subió al tercer lugar el Condado Ocean Club, hotel que inauguró en el 2021 y que en el mismo año logró posicionarse en la cuarta posición. Su atmósfera solo para adultos, su moderno diseño interior, icónica piscina infinity y la escena nocturna vibrante de su restaurante SOCIAL, destacaron en la votación.

“Estamos muy felices con este reconocimiento, pues valida el compromiso y el esmero con el que trabajamos cada día para ofrecerle a nuestros huéspedes las mejores experiencias. Además, siendo un hotel joven, esta distinción nos inspira a mirar hacia el futuro con optimismo y deseos de continuar elevando nuestra marca y la de nuestro destino”, comentó Betsy Mújica, directora de ventas y mercadeo de Condado Ocean Club.

En la cuarta posición, el histórico hotel Condado Vanderbilt, obtuvo 88.60 puntos, y los huéspedes lo llaman “el mejor hotel en San Juan”. Sus piscinas mirando al Océano Atlántico y el buen trato de su equipo, son los motivos que subrayan los votantes para lograr ubicar a la hospedería una vez más en el seleccionado.

“Nos enorgullece formar parte nuevamente de este distinguido grupo de hoteles que representan lo mejor de la industria de la hospitalidad en Puerto Rico. Para el hotel Condado Vanderbilt, este es un logro que hemos alcanzado en equipo y en el que cada componente juega un rol importante. Nuestro compromiso es continuar adelante, brindando a nuestros huéspedes un servicio sobresaliente, desde un gran hotel”, señaló Ben Tutt, gerente general del Hotel Condado Vanderbilt.

Cada año para la encuesta World’s Best Awards, Travel + Leisure invita a sus lectores a compartir sus opiniones sobre los mejores hoteles, resorts, ciudades, islas, cruceros, spas, aerolíneas y más. Los hoteles (incluidos los albergues de safari) se calificaron según sus instalaciones, ubicación, servicio, comida y valor general. Las propiedades se clasificaron como urbanas o turísticas en función de su ubicación y servicios.