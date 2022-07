Variada y divertida la oferta gastronómica del Disney Wish

En Disney todo está pensado con el fin de entretener, por lo que la oferta gastronómica del Disney Wish, su nuevo crucero, es un evento teatral y cinematográfico.

Tres de sus restaurantes están diseñados para compartir en familia. Estos son el Arandelle: A Frozen Dining Adventure, Worlds of Marvel y 1923. Todos tienen una oferta gastronómica distinta y cada uno cuenta una historia.

Arandelle

En Arandelle serás parte de la fiesta de compromiso de Anna y Kristoff de la película “Frozen”. La fiesta fue organizada por el personaje Oaken. De esta manera el restaurante retoma la historia de la película “Frozen 2″ de Walt Disney Animation Studios.

Disfrutarás de platos con influencias nórdicas mientras varios personajes de la película visitan tu mesa, entre ellos, Elsa, Anna, Oaken, el muñeco de nieve, Olaf y Kristoff. La velada se da muy entretenida con un musical en medio del restaurante. Los meseros, por su parte, se encargarán de hacerte parte del memorable evento de la reina Anna.

Menú del restaurante Marvel

En Worlds of Marvel, mientras esperas por tu cena, los Avengers harán parte a tu familia de su nueva misión de manera interactiva. El menú es una combinación de del sur de Africa, Europa y New York, la base de las operaciones de los Avengers.

1923

Mientras, 1923 -dividido en dos restaurantes, Roy y Disney, en honor a los hermanos Disney, les ofrece un espacio más elegante al visitante. Su nombre responde al año de fundación de The Walt Disney Company. Como parte de la decoración llama la atención cientos de dibujos, accesorios y bocetos de las animaciones de Disney. La oferta culinaria está inspirada en la herencia californiana de Disney, mostrando la combinación de la comida asiática, europea y sudamericana de la región.

Cabe destacar que los meseros se moverán con ustedes en cada una de las experiencias gastronómicas, por lo que siempre serán atendidos por el mismo dúo que un principio les atienda. Ellos se encargarán de que la experiencia sea aún más placentera, como lo hicieron el filipino Anthony y la peruana Luz con Metro Puerto Rico cada noche durante el viaje inaugural del Disney Wish.

Espacios solo para adultos

Y para complacer a los adultos que viajan sin niños o que bien pueden dejar en el área de diversión y cuido de niños, el Disney Wish creó varios espacios exclusivos para ellos como Palo Steak House y Enchanté.

El Palo Steakhouse es una evolución del restaurante Palo, que ahora combina la comida italiana con el ofrecimiento de carnes.

Enchanté

Enchanté, por su parte, ofrecerá una experiencia gastronómica más lujosa con un menú gourmet elaborado por el chef francés Arnaud Lallement, galardonado con tres estrellas Michelin.

De igual manera, crearon una variedad de lounge para disfrutar de fina coctelería. Estos son:

Star Wars

Star Wars: Hyperspace Lounge es un bar de lujo inspirado en la nave espacial de la película Star Wars. Los adultos podrán disfrutar de la experiencia temática todas las noches. La degustaciones son interactivas y las bebidas están inspiradas en destinos como Batuu, Tatooine y Mustafar.

The Rose

The Rose, que se encuentra ubicado entre Palo Steakhouse y Enchanté, está inspirado en la rosa, flor de la historia de la película Beauty and the Beast. Allí puedes sentarte a disfrutar de un aperitivo o coctel antes o después de la cena.

Nightingles

Nightingale es un piano bar inspirado en la letra de “Sing Sweet Nightingale” en la película de Cenicienta de 1950. Como parte de la oferta ofrece un amplio menú de vinos, champán y cocteles. Llama la atención su lámpara colgante con delicadas esferas sobre un piano en el centro del recinto, que es una extensión del impresionante Gran Hall del barco.

Bayou

The Bayou es un salón temático inspirado en la película “Disney’s Princess and the Frog”. En las noches es un salón solo para adultos que combina buñuelos con coctelería, vinos, cervezas provenientes de Nueva Orleans y bebidas sin alcohol. El espacio está cubierto de flores blancas que cuelgan del techo del lugar.

Otra opción es el Quiet Cove, ubicado en lo alto del barco. Es un espacio para descansar, tomar el sol, disfrutar de una “infinity pool” o de su coctel favorito o café.