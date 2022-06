Regresa programa gratuito para desarrollar a universitarios

Estes hábitos simples podem aumentar a vida útil do seu computador ou notebook (Foto: Reprodução)

A la hora de comenzar una carrera profesional hay distintos procesos que pueden ser confusos para los estudiantes universitarios que se exponen a estas oportunidades por primera vez. Enfocados en desarrollar el talento puertorriqueño, la compañía de innovación médica, Boston Scientific Dorado, lanza por tercer año consecutivo su programa Advancing your Professional Career, enfocado en darles a los estudiantes puertorriqueños las herramientas para poder comenzar con éxito sus carreras profesionales. Este consta de 3 días de educación virtual y gratuita dirigida a estudiantes universitarios de nivel subgraduado y se llevará a cabo desde el 1 al 3 de agosto.

El programa sirve de guía a los estudiantes participantes en el proceso de maximizar su talento académico, por lo que estudiantes de distintos campos o intereses pueden participar. Cada día contará con una agenda de 2 horas, transmitidas a través de Zoom, y se enfocará en desarrollar las habilidades blandas de los participantes como: inteligencia emocional, comunicación asertiva, ética en las redes sociales, cómo manejar situaciones difíciles, manejo efectivo del tiempo, trabajo en equipo, cómo proyectarse para una entrevista de trabajo y cómo crear un resume de forma optimizada.

Los estudiantes interesados en participar del programa deben acceder al siguiente enlace https://forms.office.com/r/TnwE7k9E7p en o antes del 26 de julio de 2022.

Una vez el estudiante es admitido al programa de 3 días, participará de un análisis de personalidad llamado DSIC. Con este los participantes serán capaces de identificar sus fortalezas y debilidades, que finalmente serán la base para los demás talleres que recibirán.

Advancing your Professional Career, nació desde la necesidad de maximizar el talento de la isla, de forma que al culminar sus estudios tengan la oportunidad de sobrepasar los retos profesionales sin salir de Puerto Rico. “En Boston Scientific Dorado constantemente participamos de ferias de empleo, muchas de ellas en colaboración con las universidades. En estas identificamos que hay mucho talento académico, pero no necesariamente lo reflejan en las entrevistas. Además, en ocasiones no reflejaban habilidades que son necesarias a la hora de entrar al mundo laboral. Por eso con este programa nos enfocamos en darle las herramientas y prepararlos para maximizar su carrera”, expresó Aisha Rodríguez, Senior Communication Specialist de Boston Scientific Dorado.

Para conocer más para el programa Advancing your Professional Career pueden acceder a la página de Facebook de Boston Scientific Dorado.