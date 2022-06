Joven regresó de vacaciones y encontró su ropa en bolsas de basura: sus padres la echaron de casa

Una joven colombiana se volvió viral en las últimas horas luego de que, al regresar de vacaciones, se encontrara con una desagradable sorpresa. La joven, al parecer, no pidió permiso a sus padres para irse varios días fuera de casa y eso los habría molestado.

La tiktoker María Camila (@camila.cruzf) mostró las dos caras de sus vacaciones, después de disfrutar de la playa, al regreso se consiguó con que estaba botada.

“Me echaron”

“Llego a mi casa y me tienen toda la ropa en bolsas de basura”, relata. “P*** madre, me echaron, ahora no sé pa’ dónde voy”, escribió acompañando su mensaje con un emoji llorando mientras muestra las bolsas, citó el portal Milenio.

Este caso se hizo viral en Colombia (Captura)

La viajera dijo además que le tocará buscar ayuda de una institució pública al quedarse sin casa.

“Me tocó irme para el ICBF” (se refiere al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), cuya función es trabajar “por la prevención y protección integral de la primera infancia, infancia y adolescencia, el fortalecimiento de los jóvenes y las familias en Colombia, brindando atención especialmente a aquellos en condiciones de amenaza, inobservancia o vulneración de sus derechos”, según su sitio web, citado por el medio.

Lo tomó con humor

La joven se tomó el mal momento con buen humor y en vista de que su familia no aceptó su decisión de irse de playa con su novio, el propio joven salió en su defensa ofreciendo su casa para que Camila vaya a pasar una temporada, al menos mientras en su casa resuelven el lío con la chica. “Apareció el novio. Sí, mi amor para allá voy. A ser tu nueva carga” escribió en la red social.

El caso de Camila desató una ola de comentariosentre ellos los de personas que considerarln una buena idea irse de casa y otros criticaron la dureza de la familia al echar a la joven antes de tratar el asunto skn agresividad.

“Cuando me corrieron, simplemente les tomé la palabra y me fui ahora estoy feliz viviendo sola”, “Ahí es cuando notas que los padres no quieren procurar tu seguridad si no procurar tener control sobre ti”, “¿No te dejan salir con tu novio para ‘cuidarte’ pero te dejan sin hogar? No sé cómo hay quien lo está justificando en los comentarios eso no es amor” , forman parte de las ideas dejadas bajo la publicación.

A Camila no le fue nada mal con la publicación ya que viralizó su historia, la han compartido varios medios de comunicación como SDP y aprovechó para pedir dinero con el fin de comenzar una nueva vida con su novio.

